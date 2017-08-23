" وول ستريت " تغلق منخفضة بعد تهديد ترامب بإغلاق الحكومة - صحيفة صدى الالكترونية

” وول ستريت ” تغلق منخفضة بعد تهديد ترامب بإغلاق الحكومة
أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم الأربعاء، على انخفاض بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحكومة إذا لم تتوافر الأموال اللازمة لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 87.80 نقطة أو 0.4 بالمئة ليغلق عند 21812.09 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.47 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 2444.04 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 19.07 نقطة أو 0.3 بالمئة لينهي اليوم عند 6278.41 نقطة.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1890 ] نشر منذ 19 دقيقة
ودي اعرف شلون يبغى ترامبولين يغلق الحكومة . يعني بتصك الابواب مثلا , بتعطي الوزراء اجازة مفتوحة مثلا , تضرب عن العمل مثلا , بما انك وفي غفلة من الزمن الاغبر وصلت الى ذلك الكرسي فاما ان تنفذ الوعود التي اعطيتها او تعلن عجزك وتستقيل هذا ماينص عليه نظامكم ,وللمعلومية انت لا تعمل في شركه تملكها انت او يديرها اهلك ,انت تخلط الامور وتنسى نفسك , وعلى فكره انت على حق في كل افكارك بما فيها بناء سور عظيم اخر ,وعلى جميع المهاجرين والمنتمين الى اصول غير امريكية العودة الى بلادهم بغير رجعة وانت اولهم,وبذلك تعود ملكيتها الى الهنود الحمر
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 13 دقيقة
اترامب شغال صح
لا يعرف الدلع ولا الهياط والحكي الفاضي
ترامب وحش مصارع شرس
مجنون سياسة واضح المعالم ي ابيض ي اسود
الكذب واللف والدوران ليس له طريق عنده
شغال زي الحلاوة
بصراحة انا مبسوط منه كثير كثير هههههههههه