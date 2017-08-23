" وول ستريت " تغلق منخفضة بعد تهديد ترامب بإغلاق الحكومة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم الأربعاء، على انخفاض بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحكومة إذا لم تتوافر الأموال اللازمة لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 87.80 نقطة أو 0.4 بالمئة ليغلق عند 21812.09 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.47 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 2444.04 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 19.07 نقطة أو 0.3 بالمئة لينهي اليوم عند 6278.41 نقطة.