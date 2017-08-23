⁠⁠⁠⁠⁠المنظفات والمطهرات تضاعف مخاطر الإصابة بالعقم - صحيفة صدى الالكترونية

المنظفات والمطهرات تضاعف مخاطر الإصابة بالعقم
حذرت الأبحاث الطبية الحديثة من أن المواد الكيميائية التى تدخل فى تصنيع منجات التنظيف المنزلية والمطهرات قد تجعل الإنسان فريسة للمعاناة من العقم.
فقد وجد الباحثون فى جامعة ” لندن ” أن غسول الفم على سبيل المثال يحتوى على مركبات الأمونيوم الرباعية الضارة والمستخدمة فى تدمير الجراثيم ،والتى تلعب دورا هاما في تهديد النظام الهرمونى للإنسان .. وذلك جنبا إلى جنب إلى علب حفظ الطعام المصنوعة من المواد البلاستيكية.
وأظهرت الأبحاث التى أجريت على مجموعة من الفئران تعرضت لهذه المركبات الكيميائية ، انها باتت غير قادرة على إنجاب الأطفال ، فضلا عن الإضرار التى تلحقها هذه المركبات الكيميائية بالخلايا البشرية.
ومن الأمثلة على المنتجات المنزلية التي تحتوي على هذه المركبات الضارة ، المناديل المببلة المضادة للبكيتريا، عدد من المطهرات المعروفة .
وقال الدكتور جينو كورتوباسي، المشارك في تأليف الدراسة عن المواد الكيميائية: ” من المقلق أن هذه المنتجات المنزلية اليومية تحتوي على هذه المواد الكيميائية، والتي في تركيز معين وقد تبين أن تعطيل الخصوبة في الفئران والتي وجدناها في الخلايا تعطل عملية الاستروجين الإشارات مهمة جدا للخصوبة البشرية.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 3 ساعات
هذه مثل اللي تتبلى ع شركة جونسون وتقول سببت لها سرطان 😤😤
.
.العقم من الله وان كان هناك عقم ثانوي يحدث بعد المولود الاول ولكن له اسباب بعيده كل البعد عن هالاشياء
.يعني نعفن وندود عشان هالدراسه المضروبه 😤
.توكلوا ع الله ولين يصبنا الا ماكتب الله لنا
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 3 ساعات
اظن هالدراسات تأخذونها من تجارب ناس
.لكن بعضهم بهيمه مايفهم صدقوني بعضهم حماااااااار بشري تسأله عن مرضه مايعرف يوصف لك
.
.وبعضهم يعمل حاله فاهم وعنده بعد نظر ومللاحظه وهو كان الحمار يفهم هو يفهم
.انواااااع عجيبه غريبه لك عليها ياصاحب الدراسه مو اي احد تجيبونه تختبرون عليه دراساتكم
يااما تحددون قروب معين تقدمون عليه ابحاثكم ولا 👈عندكم الفئران مرمطوها واكتشفوا بانفسكم
لاتأخذون كلام اي احد وملاحظه اي احد لانه راح يوديكم في الحيط 😂😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
حلوه في االحيط
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7442 ] نشر منذ 3 ساعات
أبركها من ساعة عساها دراسة صحيحة خل الأرض ترتاح أبثرونا أمتلت الشوارع
ماغير تنتج وتفك بهاالشوارع وماجابت خبرهم.
وبعدين أي منظفات وأي مطهرات ترى فيه بيوت وأقسم بالله لولا وجود الخادمة تشوفها
مكب نفايات😷
الحريم النظيفات ينعدون ع الأصابع هذا إذا هي منظمة الإنتاج أما اللي كل سنة رأس أنسى موضوع النظافة.
loloa.[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 3 ساعات
حقيقة المطهرات والمعقمات تقتل البكتيرياء وفيه نوع منها لو قل يمنع الانجاب
اختي تاخرت بالحمل وبعد كشوفات وتحاليل طلع السبب مطهرات ومعقمات الجسم اللي تستخدمها بكثرة كانت سبب بقتل نوع من انواع البكترياء اللي تنفع امور الرحم …الخ
واي شيء يزيد عن حده بيكون ضار
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14057 ] نشر منذ 3 ساعات
😟
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8927 ] نشر منذ 3 ساعات
أجل خلاص بطلت استحم عدا بالشهر مرة هههه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 3 ساعات
ديم
بصراحه 😂😂 بعض الحريم ودك يجيها عقم ماله طب 😤😤
اللي عندها ٥ وتقول 👈والله نفسي احمل هذه ودك تنعقم وتريحنا من شرها وشر الجند اللي يحي وراها 😤😤
loloa.[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 3 ساعات
* تناكحوا، تكاثروا، تناسلوا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة * عليه صلاة الله وسلامه
كل منا يكتب ويتكلم عن بيئته اللي يتعايش فيها وبجهل منه يحكم على الجميع ويساويهم فيه
البعض هو اساس البثارة ان لم يحسن فيما يكتب .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 3 ساعات
الخلفه عندهن مثل العيشه 😤😤
وبعد مزاج لاحظي تقول نفسي …الله يقطع نفسك يالمعتوه 😤😤
عندك ٥ و٦ وتتمنين هم منجينك من موت ولا دافعين عنك ضرر
ولا بتخلفون عقول منتجه بتخلفون 👈مهابيل دراسته معاناه وكل سنه راسب وان نجح ع الحفه
واخرتها عاطل او عاطله 😤 يعني صرتوا عاله ع الدوله ايضا
لابد يطبقون قانون الصين عندنا
عشان نرتاح من هالاشكال
قال نفسي احمل 👈نعم وش تفضلتي يااخت تقول نفسي احمل
شر البليه مايضحك يالتعبانه 😂😂 انتي اصلا شكلك وجسمك ماعاد فيه مقومات الانثى وتبين تحملين
صدق بعض الرجال اعمى قلب وبصيره اللي يقابل هالفقمه ويشوفها انثى
loloa.[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 3 ساعات
اللي وده بالعقم لنفسه يدعي به وبندعي معه لكن التتطفل والتدخل بحرية وقرارات الغير هذا اكبر مرض من مرضم عقم الرحم هذا عقم ماله علاج لو بالتبني لان سلامة العقل من الله وحده ..
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 3 ساعات
المحب عمى
مثلي انا احبك وماشفتك ولا مره في خيالي انك اجمل وحده
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 3 ساعات
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لااله الا الله
الله اكبر الله اكبر
ولله الحمد
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7442 ] نشر منذ 3 ساعات
عن ثوبان قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت)
–
البعض ياخذ من الدين الآيات والأحاديث اللي توافق هواه.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 3 ساعات
الخلفه مسؤوليه
عندك قدره تربين وتغرسين فيه المبادئ والقيم
عبالك التربيه اكل وشرب ولبس لا حبيبتي
خلفي اللي فيك قدره تربينه وتبرين ذمتك منه امام الله ورسوله
تراها ذمه وبرقبتك انتي والزوج
اما تكاثروا تكاثروا تقابلها 👈كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
الاطفال نعمه اذا تم تربيتهم صح وتم تنشئتهم صح وليس فقط اكل وشرب وتعليم
وليس فقط تكاثر حيواني
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8927 ] نشر منذ 3 ساعات
عليه الصلاة والسلام،،
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 3 ساعات
إختي loloa. .صح إلسانك يابنت الأجواد ومافي كلام بعد إللي قلتيه أقدر أقوله.🌸.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 3 ساعات
وبعدين الناس تطورت
٤ او ٥ وخلاااااص مع ان ٥ كثثيييير بعد
لكن ماعندنا كذا عندنا نشوفهم عيشه ومزاج وفشخره
loloa.[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 3 ساعات
صدق بعض الرجال اعمى قلب وبصيره اللي يقابل هالفقمه ويشوفها انثى
الله وحده الرازق وعلى نياتكم تُرزقون النية الصافية وطهارة النفس ونقاء القلب يعمي الناس كلها عن شكل اللي قدامك المظهر امره سهل جدًا للي يسعى له بعد خلقة الله له لكن الحسد والنظر باللي بحياة الناس كل اللي نسعى له ماراح يتم ويصير بيوم لان الله يعطي كل شخص بنيته مو بشكله والفقمة لو بغت درزن لها الحرية هي واللي بينفذ لها والدوله ماشكت ولاهي منفذه قرارت دولة كافره لا دين لها
تقبلي مروري عزيزتي …
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7442 ] نشر منذ 3 ساعات
أمــــــــــــل
ديم
بصراحة 😂😂 بعض الحريم ودك يجيها عقم ماله طب 😤😤
اللهم آآآمين أبثرونا وجابوا لنا الغثيان هالمعفنات ، فراش النفاس ماتطويه تقل وسط زريبة😷
احيانًا أطلع مشوار والاقيهم يلعبون بالشارع وبعد أغيب كذا ساعة الاقيهم مازلوا يلعبون وأزيدك من
الشعر بيت بدون نعول وملابسهم 😷مالهم والي .
loloa.[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 3 ساعات
لنا طريقة بالجدال والرائي لكن اسلوب يستفز وصيغة جمع ودعاء بالعقم هل لك الاحقية بالدعاء؟ !
امك علمتك وربتك او تعليمك علمك تدعين على خلق الله بمرض كثير ناس تبكي منه و كلمات فقمة واسلوب فيه نوع من الحسد
لو تكاثروا بتربينهم بتصرفين عليهم الدولة شكت لك منهم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 3 ساعات
وما من دابتةٍ على الأرض إلا وعلى الله رِزقُها .
.
سبحان الله والحمد لله الذي لا يُحمَد على مكروهٍ سِواه .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16849 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههه
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7442 ] نشر منذ 3 ساعات
راعي الددسن
يبدو لي والعلم عند الله إنك قد أشتغلت [ معزز ] والمشكلة إنك ماتعزز إلا للي ع خطأ🙈
ماتقنعك الآيات ولا الأحاديث !
مدري ويش مشكلتك بالضبط??🤔
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 3 ساعات
معززززززززززززززززززز تفحيط وموجه خذيها مني
loloa.[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 3 ساعات
راعي الددسن
صح بدنك اخوي وصح قولك *وما من دابتةٍ على الأرض إلا وعلى الله رِزقُها *
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂
تم القصف بنجاااح
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 3 ساعات
يا اموووووووووووووووووول
تكفين لاتدعين على احد انتي علامك ارفعك فوق وتحولين تحت خليك حلوه بكل اوقاتك
وش تبين بخلق الله تدعين عليهم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 3 ساعات
جبهة من التي قصفت واعزي عنه عزاه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 3 ساعات
عساه يقصف جبهته
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16849 ] نشر منذ 3 ساعات
اولا مو كل المظفات. صحيه. وكل انسان يجعل الله سببه في شي. معين والعقم والذريه من الله سبحانه ولا يعارضها الى جاهل او كافر ومن سابع المستحيلات. احد يستذري وربي ما كتب له. ومن سابع المستحيلات الواحد يقطع نسله والله ما اراد له. فلا تتعبون انفسكم كثير كلام رب العالمين يلجم كل كذاب
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 3 ساعات
اسوم تبين قصف للي انتي خابره والا عندك من يقصفه
loloa.[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 3 ساعات
ماني بحاجة معزز ولا مصفق ولا مطبل كيبورد جمع وبيفرق لكن صحائفنا تجمع كل صغيرة وكبيرة
لانك او لانِك تبحثين عن معززين لك الظن في مخيلتك ان البعض محتاج بعد
اللهم زد وبارك واصلح أمة محمد اضعاف اضعاف ما يتمنى.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 3 ساعات
هههه
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7442 ] نشر منذ 3 ساعات
راعي الددسن
صدقني عندك مشكلة ف الفهم🤔
مين اللي جاب سيرة الرزق ??
موضوعنا عن العشوائية ف الإنجاب يعني معقول فيه إنسانة عاقلة وواعية كل سنة رأس
هذي بالله كيف تقدر تحتويهم وتربيهم ، تراهم بشر مو قطاوة تفكهم بالشوارع ويتغذون
من الحاويات.
أضف إلى ذلك إزعاجهم للآخرين والجرائم اللي يرتكبونها .. حاول تستوعب الكلام.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 3 ساعات
والله اللي يدعون ع الخلق هذا مممن حر مايوجسون 😂💔
الحسد اكل قلوبهم الله يزيدهم 🌚👌
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت تلايططط وخلك ع جنب ي الذكررر ماوجهت لك اي كلام
loloa.[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحسد و العياذ بالله تحوول للدعاء بالعقم لو لنا الاحقية او امكانية وقساوة قلب بنقول جعلها لمن نطقها والعزيزين عليهم
لكن نسأل الله السلامة فيما بلاهم فيه.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله الحافظ سبحانه❤ سلمتي loloa على قوله الاخ راعي الددسن😊مابعد قولك قول👌😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخصائي
ياخوي انقهر ع العيال اللي مالهم والي لالبس ولاعيشه ولارعايه
تعال شوفهم لمايراجعون العيادات اشكالهم كانهم من افريقيا وكلهم طول بعض
والام بطنها قدامها والصغير تجر يده لحد وجهه عاجزه تشيله
تدري الحرمه هذه الحريم يقولون لها خلاص كفايه
تقول لا الرجال به سكر اخاف يموت ولايصيبه عجز ابي احصل كم عيل
بالله عليك هذه امرأه والمصيبه تذمر تيي شغاله وتذمر من ديون الزوج
حتى بلسانها رجالها يقول خلاص مانيي عيال وهي تعيي قسم بالله كلامها ماكذبت بحرف واحد رىي شاهد علي
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7442 ] نشر منذ 2 ساعتين
{ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا }
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 2 ساعتين
أقول يا.🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨 .
يقول المثل إللي يازينه من مثل .
وش على الذيب من طقاع لنعَجه .
.
والباقي عليك ليتك بس تفهمين المثَل وتحترمين الذيب .
.
ترى إذا محترمتيه راح ياكلك مثل لنعَجِه .
.
وصَلك ألعِلم وخَلك في هبالك .
.
وأنصِحِك راجعي طبيب نفسي ولا طبيب مهابيل يا 🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨 .
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله عدل ي اخت لولوه .. 🌚.
الله عدل ماراح يستجاب لهم دعاء .. ذولي قاعدين يعتدون في الدعاء
وبعدين ماهم من اولياء الله الصالحين فلا تقلقي 🌚👌 .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 2 ساعتين
ع فكره
انا لااحب الاطفال واللي يتابع كتاباتي يعرف ذلك
لذلك اقسم بالله العلي العظيم
اني مااحسد ولا احقد ع اي احد عنده درازن اطفال 😂😂 وقلبي نظيف من الحسد لله الحمد من هذه الناحيه
وترى مابحياتي انجذبت للاطفال او حتى ابوسهم وسبق وقلت هالكلام
ارتاحي لاحسد ولانيله ياختي
كلن الله يزيده بدل ١٠ عشرين ماوراهم الا هم ودمار صحة الام وليت يطلعون بارين يعوضونها صحتها
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7442 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي نعرفه إن الشخص يحسد الآخرين ع الاشياء [ الجميلة ]
🙈أما يحسدهم ع إزعاج وقلق ومصاريف وقرف😷 هذا نوع جديد من الحسد
يمكن هذا حسد الدلوخ المشاااافيح😂😂😂😹
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
أمــــــــــــــــــــل
كلامك في محله امووووووووووووووووووووووووووول وربي صادقه لما اشوف اطفال مثل كذا وخصوصا لماتكون ظروف الاب الماديه صعبه واللباس زفت
كلامك عين العقل
وربي فاهمك جدا
بس انتي تقهريني بدعاويك
الله يوفقك وربي اكثر واحد يشدني كلامه انتي وقاهرهم وابومحمد من غير قصور في الاخرين
انتي قمه في كل شي وربي
بس لوتسلمين من الدعاوي كان ياسلام ادعي لهم ولاتدعين عليهم
بارك الله فيك
وردك علي وسام اثلج صدري وربي وفرحني واسعدني
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله شهادة حق بقولها يالربع
الاخت امل
قمه في كل شي وعلى ثقافه عاليه وربي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالربع
الاخت أمل ماهو حسد ولاغيره
متقطع قلبها على بعض الاطفال اللي يجي بملابس سيئه ووغير نظيفين ومن دون نعول وحالتهم تجيب المرض
والسبب الاب والام مغير يولودون ويفكونهم بالشوارع
وانا معها في كلامها
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله ياخوي
ماعاد ادعي بس انا تعودت اذا انقهرت الا ادعي 😓
بس بنجاهد حالنا
.
.واللي يظن اني احسد ترى انا ماحب الاطفال لذلك هل احد يحسد ناس ع شي مايحبه 🤔🤔
شغلوا عقولكم شوي بالله لاتجلطوني 😤
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل واحد رايح يسأل عن اولاده عن تربيتهم واكلهم وشربهم لبسهم وتعليمهم
فالاولى الواحد يحسب للامور ذي صحيح كلن رزقه على الله بس مايمنع انك تحسب حساب لكل شي تربيتهم وتعليمهم وكل شي …………..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16849 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7442 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياساااااتر😱
لذا الدرجة وصلت الشفااااحهههة🤣🤣🤣😜
في بعض الناس صار يتهيأ لهم إن الشخص يحسد ع الاشياء المقرفة😷
عافانا الله.
loloa.[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحياتي لبنت العسيري والقحطاني 🌸
طابت ليلتكم بما تتمنون ♡
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16849 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 2 ساعتين
…ترى يا 🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨 …
.
والله ثُم والله إن رديتي على تعليقاتي أو ردودي .
لا إني أخليك ماتسوين ريال وإللي مايشتري يتفَرَج .
وإللي ما عنده قروش راح نعطيه 🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨 ببلاش .
لأنِك ماتسوين ولاحتى قِرش واحد .
وصَلك ألعِلم وإنقلعي هناك عسانا مانشوف وجهِك الأغبر.
الخلا بس أعوذ بالله من الخُبث والخبائث .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 2 ساعتين
دخيل الله وش حسد 😂😂😂 حسد ع اطفال وهم
انا بو ش احلف لكم لحتى تفهمون اه الله يعين المدارس عليكم 😣😭😭😭
.
.الحسد عندما نتمنى شي عند احد ونتمنى زواله
اما اطفال ونيله دخيييييك يالله الطف فيني
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولك باالمثلloloa❤
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7442 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشكلتنا مع هالأشكال المدحدرة المقرفة😷
إنهم يبتلونا ويقيسونا ع أنفسهم يظنون إن الاشياء اللي تهمهم تهمنا أشغلونا الله يشغلهم ف أنفسهم.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسمعوا بوضح نقطه للي شعاره تكاثروا
.
.ابسط نقطه التعليم 👈التعليم في المدارس الحكوميه متدني 👈يقابله مستوى ذكاء اولادكم متدني 😊
وحتى ترفعون مستوى قدراتهم العقليه لابد 👈تدفع فلوس حتى تدرسونه في 👈مدارس دوليه (انترناشونال) اللي يدرسون فيها الاجانب عيالهم 😊 لانن عيالكم محتاجين جهد جهيد لتطوير القدرات العقليه (لايزعلكم الكلام )
.
نصيحه لكل اب 👈ان يلغي المدارس الاهليه من راسه نهائيا لانها لعب وضياع فلوس واختفالات وتهلكك بالفلوس وابنك لايزال 👈تعبان عقليا وضعيف دراسيا
.
طبعا بالنهايه هتطلع بطفل نااااابغه يتجاوز اقرانه بالفهم لو درسته بالدوليه
.
.ولكن المعضله 🤔🤔 الدرازن وشلون تعيشهم وتوفق بين مصاريفهم وتعليمهم تعليم ذا مخرجات ممتازه
هاه ؟؟؟ اقسم بالله ناس رواتبها ١٢ الف مو ملحقه ع تعليم طفلين بالمستوى المطلوب والتعليم ابسط نقطه طبعا للي مايشوف الا الظاهر ويظن الوضع سهالات
.
.ترى مستقبلا كلن يبي يتفاخر بعياله 😊
والا مالك ولهم الا الضمان الاجتماعي والمقطوعه🤔وحنا في رؤية ٢٠٣٠ يعني احتمال يطير الضمان بعد مثل المقطوعه 😂😂
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7442 ] نشر منذ 2 ساعتين
أقسم بالله الذي لا إله إلا هو واللي رفع سبع وطمن سبع
مايستفيد من كثر خلفة الفقراء إلا أهل الإرهاب والترويج والدعارة وباقي الجرائم.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
اموووووووووول
الله يرزقك ويسعدك والى الامام لايهمونك
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
ديم
الله يرج ابليسك وش قايله لراعي الددسن
هههههههههههههههههههههههههههههه
بسوي لكم جلسة صلح
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليلتك كذلك عزيزتي 💜🌻 ..
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لااحسد احد ع اي كان حتى لو شي اتمناه
.
ويكون بعلمكم كنت اعطي كتبي ومحاضراتي لكل من يطلبهن وكنت اشرح للطالبات كل مايعسر عليهن
بل وابسط لهن الحلول والمسائل وكل مافيه خير وصلاح للجميع كنت ولازلت اعطي واجمع صدقات للمحتاجين والضعفاء من مالي ومن غيري
.
كنت ولازلت اي احد يطلبني مساعده ماااقصر واسخر في اعطائه مايريد
وكلن يشكر فيني ويمدحني ويجيني الكلام من ناس ماعرفها هم يعرفوني وانا ماعرفهم
.
.انا مابحياتي حسدت او حقدت او تمنيت زوال نعم الغير لاي سبب كان
انا فقط اغاااأاااار من 👈من يفوقني علم ومستوى فقط فقط
اما من هم دوني فلا يحركون ساكن …واللي يفهم سطوري يعرف شخصيتي وافكاري ويعلم اني ماكذبت بحرف واحد
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماحد قاسك على نفسه لانك منتهيه ومدحدره لاجدال في ذالك والدليل لقافتك هناعلى خلق الله وشماتتك وتذمرك بآحبابه دامك ماتبيهم ولا تحبيهم مولازم تقيسين غيرك على نفسك خلي الناس ينجبون اولادهم وهم احراروالمسؤليه عليهم ورزقهم عند الله مو عند خلقه والله يبارك لهم ويرزقهم الذريه الصالحه😊وتتهمينا بالحسد والغيره من غيرنا وغيرها كثير وش تسمينه ذا؟؟😂الشماته مو زينه وربما يبتلا صاحبهاعافنا الله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 1 ساعة
وتقطين كلام والقاب حيوانيه اكرمكم الله على بشر الله المستعان بس😊
قم بس قم[ عدد التعليقات: 10105 ] نشر منذ 1 ساعة
,,,,وليتكم تتركون الخلق للخالق وترددون ما ينفعكم في يوم تحتاج فيه حسنه واحده نسال الله الهدايه لي ولكم وعموما الاختلاف في الرائي لايفسد من الود قضيه لاتتحمسون مره بل اجتهدو فيما هو فيه خير ودمتم سالمين,,,الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
امول
كنت ولازلت اي احد يطلبني مساعده ماااقصر واسخر في اعطائه مايريد
وكلن يشكر فيني ويمدحني ويجيني الكلام من ناس ماعرفها هم يعرفوني وانا ماعرفهم
.
انا امدح فيك من كل قلبي
ابي منك مساعده ممكن
طير[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
الاطفال نيله ؟؟؟دخيل الله ما اسخفك . اما اذا ع موضوع الجلطه بتقولي لاتجلطوني فانتظري قريبا جلطه من اللي يحبها قلبك عقابا على كلامك بالخلق ودعاويم ، وموضوع العقم فكيف ستكوني عقيمه وانتي لم ولن تتزوجي ياصاحبة اللسان القذر كثير الدعاوي وهذي اخرة اللي يتزوج وحده مش من بلده وافهم يافهيم
قم بس قم[ عدد التعليقات: 10105 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله ان حنا في صحيفه ولا لو تواجهنا لختلط الحابل بالنابل
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
قم بس قم
والله ليجي علوم ماهو اختلاط حوابل ونوابل بيجي دق ودقيق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
طير[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
ابعطيكم نماذج من كلام البنت اللي ماتحقد ولاتحسد تقول ان بعض الحريم ودك يجيهاعقم ماله طب !!!!!!
لاتفهمومه غلط ترى ماتحقد
وتقول بعض الناس بهيمه مايفهم وبعضهم حمار بشري !!!!!!
شبهت خلق الله من البشر بالحيوانات !!((!! لا تفهمومها غلط ماتحقد
وتقول عن خبر ابوريان وصاحب السياره ‘ عساه يضيع شرفك بالشارع ويجيلك الايدز انت واهلك !!!!
اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يصيبكي بكل مادعيتي به على الناس ياحشره
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 1 ساعة
والله الحمدلله احنا واعيات ..
اجي اقيس نفسي عليكم يالمريضات !!! 💔💔💔😭😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اهه تحزنوووون ؤربي ..
اسستريحووو بسس محد درى عنكم والله 😂😂
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 1 ساعة
كنت اقول لكم هالمريضة عاله عاهه بس ماتصدقوني
يلا خذؤؤؤ 😂💔
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
اسومه
حقك علي كنت امزح معاك
والله ضحك ومزوح
اسف عزيزتي وحقك علي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16849 ] نشر منذ 1 ساعة
🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
القصف حاصل لامحاله
مافيه شي يزعل اسومه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
صباحكم عسل وبس
اللي بيزعل يقول قبل ما اتكلم معه
وسعي بطنك قصدي صدرك
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
loloa.[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 58 دقيقة
اللعن شيء ليا جاتك الوحدة تتفلسف وتبربررر تحت مسمى علمي ومستواي التعليمي راضية اكون جاهلة ولا ابي تعليمكم المنحدر بعقولكم غلط كرهه وموجود لاحباب الله حسد ومنزرع بالنفس لكل اثنين منسترين وعايشين خلقة الله و تشوهت واونصفت بالحيوانات الدعاوي يكش منها البدن حدثيني عن مستوواك هنا؟
او عن تربية امك لك وهذا وانتي واخوك بس عشان كذا تحكمين عن الكل باللي انتي فيه
علقي باللي يعنيك لا تجمعين ولا تغلطين عشان الناس ماتغلط عليك وعلى شاكلتك
الرقي والتعامل بالأدب احيان غلط لابد نفهم الناس بمستواها العالي 😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2702 ] نشر منذ 51 دقيقة
صِدقتي إختي Asma_alasiri 👑.
ماقلتي إلا الصحيح .
تراها مريضة ومرضها ما له دوا إلا كَفرات الددسن فوق راسها .😅.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 46 دقيقة
ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام #العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”·
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 42 دقيقة
يالربع عن الغلط
تراني ما اسمح لاحد يغلط عليها البنت طيبه ونيتها طيبه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 42 دقيقة
سمحوها طيب
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 42 دقيقة
قصدي سامحوها
طير[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 42 دقيقة
لولوه هذه ليست سعوديه وتربت وتعلمت عندنا والان تنكرت للجميل بعد عجزها عن الحصول على عريس فنشا لها الغرور بشهادتها اللي اجزم انها لاتتعدى الجامعه وهلكت امنا فيها واكثر حديثها عن نفسها وانجازاتها الخرطي
والاخصائي جزاه الله خير من زمان ينصحها بالترفع عن الدعاوي ولكنها الحسوده لاتملك نفسها
احقروها لانها تحب المشاكس ولكم قدركم ولها ربها
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 41 دقيقة
جوجو
جزاك الله خير
ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام #العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”·
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 39 دقيقة
انا اقصد هي والمريضة الثانيه 😉😁👌 ..
😂😂😂😂😂😂😂😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 31 دقيقة
طير
بلاش فضايح البنت عاشت عندنا وتربت معنا ولها حق علينا
وترى اللي يزعلها يزعلني
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 30 دقيقة
على حسب علمي انها سعوديه من ام سوريه
بنت طيبه وعلى علم وثقافه وعلى نيتها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14057 ] نشر منذ 24 دقيقة
راعي الددسن حبيت خيو اصحح لك الآيه ( وَمَا مِن دَابَّةٍ ) انت كتبتها دابتة بحرف التاء 🌸
اذكروا كفارة المجلس وتصبحون ع افراح 😍😍😍😍
loloa.[ عدد التعليقات: 5299 ] نشر منذ 21 دقيقة
والله لا الجنسية ولا المال ولا العلم لهم علاقة باللي انكتب حب الخير والذكر الطيب وقبلهم احترام خلقة الله لخلقه واحترام خلق الله و وصفهم بما تكرهه انفسهم لكن احيان ننجبر على الغلط و والوصول لاساس النبتة فعلا له دور والحرمان من اللي هم يبونه وعند غيرهم له دور
لكن الله يرررحم حالنا وحالهم.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10527 ] نشر منذ 15 دقيقة
اخصائي
شكرا جزيلا ياخوي