مستشفى الملك فهد تعلن وظيفة إدارية شاغرة بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “ مترجم في الشؤون القانونية ” ، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات (اللغة الإنجليزية، الترجمة، اللغويات التطبيقية)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 22/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة؛ اضغط هنـــــــا.