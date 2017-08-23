 تاره فارس ترد على اتهامات جيهان هاشم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 23

    أغسطس

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تاره فارس ترد على اتهامات جيهان هاشم




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 23 دقيقة

ليه البنات فقط هم من ينشرون سناباتهم وسوالفهم ومشاكلهم وروحاتهم وطلعاتهم . . ؟
احلام ، شمس ، ريما ، لجين ، دولي ، مادري منو
ودي يوم واحد من معلقي صدى يتحفنا بحدى السنابات وهو رايح لم البر ويطامرب ذاك ترى جو والله
يوما ما رايح يسويها يابرق ، يارعي الددسن

[ عدد التعليقات: 12456 ] نشر منذ 17 دقيقة

لانهم مشهورين

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