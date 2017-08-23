تاره فارس ترد على اتهامات جيهان هاشم - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 23
أغسطس
هههه
ليه البنات فقط هم من ينشرون سناباتهم وسوالفهم ومشاكلهم وروحاتهم وطلعاتهم . . ؟
احلام ، شمس ، ريما ، لجين ، دولي ، مادري منو
ودي يوم واحد من معلقي صدى يتحفنا بحدى السنابات وهو رايح لم البر ويطامرب ذاك ترى جو والله
يوما ما رايح يسويها يابرق ، يارعي الددسن
لانهم مشهورين
… طيب طيب
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16825 ] نشر منذ 40 دقيقة
هههه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 23 دقيقة
ليه البنات فقط هم من ينشرون سناباتهم وسوالفهم ومشاكلهم وروحاتهم وطلعاتهم . . ؟
احلام ، شمس ، ريما ، لجين ، دولي ، مادري منو
ودي يوم واحد من معلقي صدى يتحفنا بحدى السنابات وهو رايح لم البر ويطامرب ذاك ترى جو والله
يوما ما رايح يسويها يابرق ، يارعي الددسن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12456 ] نشر منذ 17 دقيقة
لانهم مشهورين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16825 ] نشر منذ 17 دقيقة
… طيب طيب