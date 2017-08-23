صاعقة رعدية تتسبب في هبوط السقف الخرساني لخزانات محطة وقود بـ " بارق " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

شهدت محافظة بارق، صاعقة رعدية تسببت في تضرر وهبوط لسقف الهيكل الخرساني الأرضي المبطن لصهاريج الوقود التابعة لاحدى محطات الوقود؛ وذلك بحي المنيظر.

تلقي مدني بارق مساء اليوم الأربعاء، بلاغاً عن تضرر وهبوط لسقف الهيكل الخرساني الأرضي المبطن لصهاريج الوقود التابعة لاحدى محطات الوقود وذلك بحي المنيظر بمحافظة بارق، فيما لم ينتج عنه أي تبعيات من حريق أو إصابات ولله الحمد .

وقامت فرق الدفاع المدني، بفرض طوق احترازي وتأمين الموقع وفصل التيار الكهربائي وإغلاق المحطة لحين أصلاح التلفيات واستيفاء متطلبات السلامة اللازمة بالمحطة .

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي ، إن المعلومات والمعاينة الأولية تشير إلي السبب ” صاعقة رعدية ” ، وجاري استكمال إجراءات التحقيق في مسببات وملابسات الحادث.