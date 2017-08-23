تعرف على رسالة محترف النادي الأهلي للجماهير - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

نشر اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، محترف النادي الأهلي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” ، اليوم الأربعاء وقال لجماهير فريقه: ” سعيد جدا لتسجيل هدفي الأول بقميص النادي الأهلي.. أنا متأكد من أننا سنكون سعداء جدا معا ” .

كان اللاعب البرازيلي قدم مستوى مميزا وأحرز هدفا خلال مواجهة أمس الثلاثاء أمام بيروزي الإيراني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على مجمع السلطان قابوس الرياضي في سلطنة عُمان، ضمن اللقاء المقرر بينهما بذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2017.