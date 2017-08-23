 لبؤة تحمي صغارها من الأسد - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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لبؤة تحمي صغارها من الأسد




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32683 ] نشر منذ 11 ساعة

شجاعه ,,

[ عدد التعليقات: 2722 ] نشر منذ 10 ساعات

سبحان الله قلب الأم ما مثله قلب كان إنسان او حيوان .❤️️.
طيب الأسد ذا ماهو ابوهم .؟ وإلا يمكن زوج امهم .؟🦁.😊.

[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 3 ساعات

الام هي كل الحنان خاطرت بنفسها من شان ولدها

الله يطول بأعمار امهاتنا ويرحمهن برحتمه

[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 5 دقائق

الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد

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