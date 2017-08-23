لبؤة تحمي صغارها من الأسد - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 24
أغسطس
شجاعه ,,
سبحان الله قلب الأم ما مثله قلب كان إنسان او حيوان .❤️️.
طيب الأسد ذا ماهو ابوهم .؟ وإلا يمكن زوج امهم .؟🦁.😊.
الام هي كل الحنان خاطرت بنفسها من شان ولدها
الله يطول بأعمار امهاتنا ويرحمهن برحتمه
الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32683 ] نشر منذ 11 ساعة
شجاعه ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2722 ] نشر منذ 10 ساعات
سبحان الله قلب الأم ما مثله قلب كان إنسان او حيوان .❤️️.
طيب الأسد ذا ماهو ابوهم .؟ وإلا يمكن زوج امهم .؟🦁.😊.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 3 ساعات
الام هي كل الحنان خاطرت بنفسها من شان ولدها
الله يطول بأعمار امهاتنا ويرحمهن برحتمه
all[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 5 دقائق
الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد