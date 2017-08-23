 شايب يرمي عن طريق المرآة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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شايب يرمي عن طريق المرآة




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32683 ] نشر منذ 11 ساعة

بواردي ممتاز ,,

[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 3 ساعات

مشاء الله تبارك الله

شغل شيبان

[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 3 ساعات

الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد

[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 3 دقائق

الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد

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