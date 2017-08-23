شايب يرمي عن طريق المرآة - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 24
أغسطس
بواردي ممتاز ,,
مشاء الله تبارك الله
شغل شيبان
الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 32683 ] نشر منذ 11 ساعة
بواردي ممتاز ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 3 ساعات
مشاء الله تبارك الله
شغل شيبان
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 3 ساعات
الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد
all[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 3 دقائق
الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد