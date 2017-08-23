 إنقاذ العشرات من فيضانات أيرلندا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 23

    أغسطس

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إنقاذ العشرات من فيضانات أيرلندا الشمالية

إنقاذ العشرات من فيضانات أيرلندا الشمالية
بلفاست(صدى):

أنقذت قوات الشرطة ورجال الاطفاء في أيرلندا الشمالية عشرات الأشخاص من شوارع ومنازل ضربتها الفيضانات، وألحقت الأمطار الغزيرة أضرارًا ليلة الثلاثاء ، حسبما ذكرت الشرطة ودائرة الإطفاء اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن 63% من متوسط كمية الأمطار التي تهطل في شهر هطلت في أقل من تسع ساعات في بعض المناطق، وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إنقاذ أكثر من 100 شخص من مركبات عالقة في الفيضانات الجارفة .

وأوضحت الحكومة الإقليمية أن السًلطات المحلية فتحت مراكز إيواء مؤقتة للنازحين بسبب الفيضانات في بعض المناطق الأشد تضررًا .

 


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