إطلاق اسم الشهيد " العرفي " على شارع بـ " العيص " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلقت بلدية محافظة العيص على أحد الشوارع الرئيسية بالمحافظة اسم شهيد الوطن الملازم ممدوح مسعد العرفي الذي استشهد مؤخرا في الحد الجنوبي تخليدا لهذا البطل.

وقال رئيس البلدية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن إطلاق اسم الشهيد على الشارع يأتي في ظل اهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بالافتخار والاعتزاز بشهداء الوطن.