مقتل الداعية الكويتي عبدالرحمن السنافي طعناً - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

قتل الداعية الكويتي الشيخ عبدالرحمن السنافي طعناً، بعدما تم استدراجه من قبل شخص عقب أدائه صلاة العشاء في أحد مساجد منطقة سلوى بمحافظة حولي يوم الاثنين الماضي.

وقالت مصادر في ملابسات الحادثة أن القاتل استدرج الداعية بعد خروجه مباشرة من صلاة العشاء إلى سيارته، وباغته بأربع طعنات قاتلة، وقام بنقله وألقاه أمام مستشفى الصباح.

ويذكر أن مصادر أمنية كويتية أعلنت أنها ألقت القبض على شاب (22 عاماً) متهم بإلقاء جثة أمام مستشفى الصباح، ووردت معلومات أن الجثة تعود للداعية السنافي، لكن لم ترد أي تأكيدات من المصادر الأمنية على ذلك .