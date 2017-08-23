مقتل الداعية الكويتي عبدالرحمن السنافي طعناً - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل الداعية الكويتي عبدالرحمن السنافي طعناً
قتل الداعية الكويتي الشيخ عبدالرحمن السنافي طعناً، بعدما تم استدراجه من قبل شخص عقب أدائه صلاة العشاء في أحد مساجد منطقة سلوى بمحافظة حولي يوم الاثنين الماضي.
وقالت مصادر في ملابسات الحادثة أن القاتل استدرج الداعية بعد خروجه مباشرة من صلاة العشاء إلى سيارته، وباغته بأربع طعنات قاتلة، وقام بنقله وألقاه أمام مستشفى الصباح.
ويذكر أن مصادر أمنية كويتية أعلنت أنها ألقت القبض على شاب (22 عاماً) متهم بإلقاء جثة أمام مستشفى الصباح، ووردت معلومات أن الجثة تعود للداعية السنافي، لكن لم ترد أي تأكيدات من المصادر الأمنية على ذلك .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32680 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2685 ] نشر منذ 3 ساعات
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ولاحول ولا قوة إلا بالله .
الله يرحمه ويغَمِد روحه الجَنه وينتغِم مِن مَن قَتَله .
إنا لله وإنا إليهِ راجِعون.اللهمَ إرحَمه واعفوعَنه والهِم اهلَه الصَبرِ والسِلوان .
إنَكَ على كُلِ شيئٍ غَدير .
اللهمَ آمــــــــــــــــــــــــــــــــين يارب العالمين .
راشد بن سعد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويغفر له
⛔️[ عدد التعليقات: 5600 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
وش صاير بالدنيا
مغرد[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 42 دقيقة
لا حول ولاق وة الا بالله والسبب
سلمان[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 36 دقيقة
انا لله وانا الية راجعون
الله يغفر لة ويرحمة
ويرحم امواتنا واموات المسلمين
قوقاز[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يرحمه ويغفره وبصبر أهله لا حول ولا قوة الا بالله قتل غدر
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 9 دقائق
رحمه الله