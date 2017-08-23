الأخضر يبدأ استعداده لمواجهتي الإمارات واليابان - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ينطلق معسكر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء يوم غدٍ الخميس في محافظة جدة؛ والذي يأتي ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهتي الأخضر في الجولة التاسعة مع شقيقه منتخب الإمارات التي ستقام في التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، على استاد هزاع بن زايد، ولقاء الجولة العاشرة أمام منتخب اليابان في الخامس من سبتمبر المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وسيبدأ معسكر منتخبنا الوطني بتجمع اللاعبين حيث سيخضع جميع اللاعبين لفحوصات طبية فور وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب من قبل الجهاز الطبي للوقوف على جاهزية كافة اللاعبين المنضمين.