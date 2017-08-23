6 مؤشرات تدل على أن زوجتك ستبقى إلى جانبك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قد يتساءل الكثير من الرجال فيما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على أن زوجاتهم سيلتزمن بعلاقتهن معهم مدى الحياة، وأنهن لن يطلبن الانفصال عنهم مهما كانت الصعوبات التي مررن بها.

وللإجابة على هذا التساؤل المهم والذي يمثل أمراً جوهرياً في العلاقة الزوجية، فقد أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 6 مؤشرات تساعد الرجل في ضمان بقاء زوجته إلى جانبه:

1- تعامل الرجل مع زوجته باحترام

عندما يعامل الرجل زوجته باحترام، فهذا دليل على أنه يقدّر النساء، ولا ينظر إليهن نظرة دونية. هنالك الكثير من الرجال ممن يتمتعون بهذه الخاصية التي تمكنهم من اكتساب احترام وثقة زوجاتهن بالمقابل.

2- دعم الرجل لأحلام زوجته

يعتبر دعم الرجل لأحلام زوجته، أحد أهم الأشياء التي تبقيها إلى جانبه. فتحطيم أحلام الزوجة أو إهمالها يؤدي إلى خلل في علاقتها مع زوجها وقد يدفعها للجوء إلى رجل آخر يؤمن بما تحلم به، ويساعدها في تحقيق طموحاتها.

3- العدل حتى في وقت الخلافات

من المعروف بأن العلاقة الزوجية غالباً ما تتعرض لخلافات عديدة، وهذا أمر طبيعي، إلا أن تعامل الرجل مع الخلافات بعدل، وعدم إجحافه بحقوق زوجته وإساءة معاملتها، يضمن بقاءها إلى جانبه وعدم طلب التحرر من علاقتها معه.

4- استمرار حب الرجل لزوجته بغض النظر عن مساوئها

لا أحد منا معصوم عن الخطأ، وجميعنا نرتكب الأخطاء ولدينا عادات سيئة، لذا من الضرورة بمكان أن يدرك الرجل هذه الحقيقة، وأن لا تؤثر أخطاء زوجته وعاداتها السلبية على مشاعره تجاهها، وهذا يضمن له عدم ابتعاد زوجته عنه.

5- إعطاء المرأة هامشاً من الحرية

من الضروري أن يكون الزوجان كياناً واحداً تمتزج فيه نشاطاتهما وأفكارهما وتطلعاتهما، غير أن هذا لا يعني بأن يسلب أحدهما حرية الآخر بشكل كامل. لذا فمن الأفضل أن يتيح الرجل هامشاً من الحرية لزوجته، ويقدم لها الفرصة في ممارسة نشاطاتها الخاصة وتخصيص جزء من وقتها لنفسها.

6- حب الرجل لعائلة زوجته

تمثل العائلة أهمية كبيرة بالنسبة للمرأة، لذا لا بد من أن يعامل الرجل عائلة زوجته بود وأريحية، وأن يحترم أفراد أسرتها ويتواصل معهم بشكل إيجابي كلما سنحت له الفرصة لذلك.