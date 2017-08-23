6 مؤشرات تدل على أن زوجتك ستبقى إلى جانبك - صحيفة صدى الالكترونية

6 مؤشرات تدل على أن زوجتك ستبقى إلى جانبك
قد يتساءل الكثير من الرجال فيما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على أن زوجاتهم سيلتزمن بعلاقتهن معهم مدى الحياة، وأنهن لن يطلبن الانفصال عنهم مهما كانت الصعوبات التي مررن بها.
وللإجابة على هذا التساؤل المهم والذي يمثل أمراً جوهرياً في العلاقة الزوجية، فقد أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 6 مؤشرات تساعد الرجل في ضمان بقاء زوجته إلى جانبه:
1- تعامل الرجل مع زوجته باحترام
عندما يعامل الرجل زوجته باحترام، فهذا دليل على أنه يقدّر النساء، ولا ينظر إليهن نظرة دونية. هنالك الكثير من الرجال ممن يتمتعون بهذه الخاصية التي تمكنهم من اكتساب احترام وثقة زوجاتهن بالمقابل.
2- دعم الرجل لأحلام زوجته
يعتبر دعم الرجل لأحلام زوجته، أحد أهم الأشياء التي تبقيها إلى جانبه. فتحطيم أحلام الزوجة أو إهمالها يؤدي إلى خلل في علاقتها مع زوجها وقد يدفعها للجوء إلى رجل آخر يؤمن بما تحلم به، ويساعدها في تحقيق طموحاتها.
3- العدل حتى في وقت الخلافات
من المعروف بأن العلاقة الزوجية غالباً ما تتعرض لخلافات عديدة، وهذا أمر طبيعي، إلا أن تعامل الرجل مع الخلافات بعدل، وعدم إجحافه بحقوق زوجته وإساءة معاملتها، يضمن بقاءها إلى جانبه وعدم طلب التحرر من علاقتها معه.
4- استمرار حب الرجل لزوجته بغض النظر عن مساوئها
لا أحد منا معصوم عن الخطأ، وجميعنا نرتكب الأخطاء ولدينا عادات سيئة، لذا من الضرورة بمكان أن يدرك الرجل هذه الحقيقة، وأن لا تؤثر أخطاء زوجته وعاداتها السلبية على مشاعره تجاهها، وهذا يضمن له عدم ابتعاد زوجته عنه.
5- إعطاء المرأة هامشاً من الحرية
من الضروري أن يكون الزوجان كياناً واحداً تمتزج فيه نشاطاتهما وأفكارهما وتطلعاتهما، غير أن هذا لا يعني بأن يسلب أحدهما حرية الآخر بشكل كامل. لذا فمن الأفضل أن يتيح الرجل هامشاً من الحرية لزوجته، ويقدم لها الفرصة في ممارسة نشاطاتها الخاصة وتخصيص جزء من وقتها لنفسها.
6- حب الرجل لعائلة زوجته
تمثل العائلة أهمية كبيرة بالنسبة للمرأة، لذا لا بد من أن يعامل الرجل عائلة زوجته بود وأريحية، وأن يحترم أفراد أسرتها ويتواصل معهم بشكل إيجابي كلما سنحت له الفرصة لذلك.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخي النساء لسن متشابهات في اسباب الحفاظ على رابط الزواج
-الماديه ( ستبقى مابقي مالك )
– محبة العلاقات الحميمه تقيمك على حسب مستوى وثبات الاداء لديك
-والقشرا راعية الهوشه والنجره ستطلب الانفصال عنك متى ما طالبتها بحقوقك ورفعت راسك لو شوي
– والمزيونه المغروره ستغادرك ان كثر الزن على راسها بانها اساءت اخيارك وتسرعت
– وبنت الاجواد . . وبنت الاجواد لاعزيتها وحشمتها واكرمتها نم قرير العين مرتاح البال لقد وفقك الله *
برق[ عدد التعليقات: 10614 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي الورطه اذا بقت بجانبي طول العمر 😂😂😂😂
انا ابغى الفكّه منها وانتم تبون تبلشوني فيها طول العمر ،، ممكن اتحملها
خمس سنوات وممكن عشر وبعدها انطلق لمغانم كثيره ، لكن والعياذ بالله
لاصقه فيني طول العمر تقل ملصّقها بغرا مشكله
أعطني حريّتي اطلق يداااااي
انا بقرأ التوصيات ثم بعمل عكسها ☺️☺️☺️☺️☺️
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9223 ] نشر منذ 58 دقيقة
مابقينا معاه واحنا لسى عالبر 😂💔😭😭😭
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 47 دقيقة
.. يختي Asma_alasiri 👑 ..
الله يرزقك بمن هو احسن منه ويعرف قيمتك وطيبة قلبك ويصونك .
.🌸.🌷.🌺.🌼.🌻.🌹.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10497 ] نشر منذ 36 دقيقة
صياما مقبولا وافطار شهيا للجميع
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.بالنسبه للخبر فيه 👈 حريم ناكرات للمعروف مكفرات للعشير مهما عمل معها وسوى
تلاقونها اول مايطيح الشايب عن حيله هربت وخلته بحلق العامل والشغاله
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.افند هالدراسه لاننهن حريم ماينحلف عليهن ابدا ابدا الا مارحم ربي من بنات الحلال
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3811 ] نشر منذ 17 دقيقة
بعض الرجال ؟مدري كيف شايفين الحرمه ليكون شايفينهامثل الددسن قديمه لكم؟😂😊تكد لكم وتتعب وتضحي وتتمرمط وتروح صحتها وشبابها بسبتكم وفيه من يتنكر لها ولايبين بعينه شي حرام ماتستاهلون حتى ظل زوجه مع احترامي لكل ذي النوعيه😈😂😣😊
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8921 ] نشر منذ 9 دقائق
أنا مختلف ي جوجو هههه