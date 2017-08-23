باجاني زوندا HP Barchetta تنضم لمجموعة هوراشيو - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت باجاني عن طراز زوندا HP Barchetta في حدث بيبل بيتش 2017 وهذه آخر نسخ زوندا التي نراها وكانت الشركة قد قررت تقديم 3 نسخ انتاج لموديلات HP Barchetta وواحدة منهم سوف تصل الي قائمة موديلات هوراشيو باجاني الخاصة كما أنها من أكثر موديلات زوندا الشرسة على الاطلاق.

والفارق الأهم بين Barchetta وباقي نسخ زوندا الزجاج الأمامي الأقصر الذي يغير التصميم الكامل للسيارة بينما باقي السيارة يجعلها مميزة بين نسخ زوندا الـ 760 وتشمل غطاء محرك بفتحات تهوية ومصابيح خلفية بتصميم معدل وأغطية للعجلات الخلفية مثل زوندا ZoZo. كما تأتي السيارة بجزء بارز علي سقف السيارة مع جناح خلفي ومشتت خلفي وعجلات بتصميم مختلف باللون الازرق والذهبي مع مقصورة داخلية بيضاء.

