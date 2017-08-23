تشيلسي كلينتون تدافع عن طفل ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وجهت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشكر لتشيلسي كلينتون، ابنة المرشحة الديمقراطية الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، بعد دفاع تشيلسي عن بارون ترمب (11 عاما)، الابن الوحيد لميلانيا من زوجها ترامب وذلك رغم الشحناء التي ولدتها المعركة الانتخابية بين ترمب وآل كلينتون .

وذكرت صحف أمريكية أنه أُدين الطفل ” بارون ” بسبب عدم ملاءمة ملابسه ،مشيرةً إلى أنه يجب أن تكون ملابس بارون متسقة مع وجوده في البيت الأبيض وفقاً لتقرير لصحيفة ” ديلي كولر ” .

وغردت تشيلسي كلينتون مدافعة على ” تويتر ” : ” حان الوقت لوسائل الإعلام وكل شخص أن يترك بارون وحده، ويدعه يستمتع بخصوصية الطفولة التي يستحقه ” واختتمت التغريدة بوسم: توقفوا عن مضايقة الأطفال.

وتعرض بارون ترامب لتحرشات ومضايقات من قبل، منها ما أكد إصابته بالتوحد استنادا إلى طريقته في التصفيق والتعبير عن مشاعره.