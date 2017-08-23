كاوازاكي يفوز على أوراوا بثلاثية في ربع نهائي دوري اَسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حقق نادي كاوازاكي فرونتال الياباني الفوز على مواطنه أوراوا ريد دايموندز 3-1 اليوم على ستاد تودوركي في كاوازاكي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017.

وسجل يو كوباياشي (32 و85) والبرازيلي السينيو (50) أهداف كاوازاكي فرونتال، في حين أحرز شينزو كوروكي (87) هدف أوراوا ريدز الوحيد، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 13 سبتمبر المقبل على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة لخوض مواجهة الدور قبل النهائي أمام الفائز من مباراة شنغهاي اس آي بي جي الصيني ومواطنه غوانغزهو ايفرغراند.

وكان كاوازاكي تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه في المواجهات أمام غوانغزهو ايفرغراند، مقابل 9 نقاط لسوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي ونقطة واحدة لايسترن من هونغ كونغ، قبل أن يتغلب في دور الـ16 على موانغ ثونغ يونايتد التايلاندي بواقع 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل تصدر أوراوا ريدز ترتيب المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه في المواجهات أمام شنغهاي اس آي بي جي، مقابل 6 نقاط لكل من سيؤول الكوري وويسترن سيدني وندررز الأسترالي، ثم فاز في دور الـ16 على جيجو يونايتد الكوري 3-2 في مجموع المباراتين.