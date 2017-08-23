بلدية اللهابة تنفذ 84 جولة تفتيشية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

84 جولة تفتيشية لبلدية اللهابة على المحلات التجارية

شن مراقبو قسم النظافة وقسم الرقابة الصحية في بلدية اللهابة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي جولات في المركز والمراكز التابعة لها.

وقال رئيس بلدية اللهابة عبدالله عجاج المطيري، أن المراقبين بالبلدية قاموا بـ 84 جولة تفتيشية خلال الشهر الماضي شملت عددًا من المحلات التجارية باللهابة والمراكز التابعة لها.

وتركزت الجولات على النظافة العامة وأنظمة الصحة العامة والشهادات الصحية ووضع الأسعار على الأصناف المعروضة.

وأشار المطيري إلى أنه تم كذلك رفع 9400 متر مكعب من النفايات وكذلك إزالة أنقاض المباني وتنظيف الشوارع والميادين وقص وتهيئة المسطحات الخضراء في متنزه الملك سلمان والحدائق باللهابة والمراكز التابعة لها.