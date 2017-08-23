الترجي 10: التعاون في مهمة البراق والوطن يواجه القمة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

يسعى تعاون أبها الفريق الشاب والطامح في ثاني أيام دور الثمانية من بطولة الترجي العاشرة التي يستضيفها ملعب نادي ضمك الجديد إلى تجاوز عقبة البراق المطعم بالنجوم، الفريق الأبهاوي تأهل برصيد 6 نقاط وله 4 أهداف بينما قبل هدفين، ووصل البراق إلى ربع النهائي بإنتصار ثمين و3 نقاط وله من الأهداف 6 وفي شباكه 7.

ويواجه الوطن من خميس مشيط في سهرة المساء فريق القمة من محافظة العارضة بجازان ، ويدخل الوطن المواجهة بعد تأهله من الأدوار التمهيدية برصيد 6 نقاط أحرز خلالها 9 أهداف وقبل في مرماه 3 ، فيما جاء عبور القمة بذات الرصيد النقطي لمنافسه ويتفوق عليه بتسجيل 12 هدفا كأقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن إلا أن شباكهم إهتزت 5 مرات .

وتقدم اللجنة المنظمة للبطولة مساء اليوم وبالتعاون مع معهد تعلم الحياة 10 جوائز قيمة للجماهير

وكان فريقا حجلاء والإتفاق الشرقي قد أعلنا وصولهما إلى الدور نصف النهائي من البطولة ، حجلاء تغلب على إتحاد الرايات 2/4 وحقق عوض حديل جائزة أفضل لاعب ، بينما انتصر الإتفاق الشرقي على الرياض 0/1 سجله اللاعب ماجد الفريدي وتميز في نجومية المباراة حامي عرين الرياض بندر عبدالله الشهراني ، في لقائين شدى بهما المعلق المميز علي البارقي ” صوت بارق ” .

