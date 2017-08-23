جمرك البطحاء يحبط تهريب مليوني ريال خارج المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب 2.232.300 ريال خارج المملكة، كانت مُخبأة في إحدى المركبات المغادرة من المملكة، ولم يتم الإفصاح عنها.

وتفصيلًا قال مدير عام الجمرك عبدالرحمن المحنا: قَدِمت للجمرك بقصد المغادرة مركبة من نوع ” خصوصي ” وفي أثناء إنها الإجراءات الجمركية لها، عُثر على تلك المبالغ المالية مُخبأة في تجويف الإطار الاحتياطي للمركبة.

ونوّه مدير عام جمرك البطحاء على أنه يجب على جميع المسافرين المغادرين والقادمين بالإفصاح عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن (60.000) ريال وذلك تنفيذَا للمادة الرابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال المتضمن أنه ” يجب على كل مسافر سواء كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن (60.000) ريال الإفصاح عنها بتعبئة نموذج الإقرار”. مؤكدًا أن عدم الإفصاح عن تلك المبالغ يعرض المسافر للمساءلة القانونية.