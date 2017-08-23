دراسة حديثة: الحميمية في الصباح تساعد على حرق السعرات الحرارية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وجدت دراسة جديدة أن الوقت الأمثل لممارسة العلاقة الحميمية هو الصباح الباكر. وتوصّل الباحثون المشاركون في هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الساعة السابعة والنصف صباحاً هي التوقيت الأفضل لممارسة العلاقة الحميمة، لأنَ مستويات الطاقة تكون في أعلى درجاتها، بعد الحصول على نومٍ جيد خلال الليل، ما يمنح الناس قدرات جسدية أكبر في الصباح.

ولفت الباحثون أيضاً إلى أن إفراز هرمون الأندروفين خلال ممارسة الجنس يخفض ضغط الدم ويقلل التوتر، الأمر الذي يمنح الأشخاص شعوراً بالنشاط والحيوية لبقيّة يومهم، مع خفض السعرات الحرارية.

كذلك ركزت الدراسة أيضاً على الساعة البيولوجية للإنسان والتوقيت الأمثل للقيام بالعديد من الأمور اليومية، وأهمّها: التوقيت الأفضل للفطور هو الساعة السابعة والربع صباحاً، والثانية عشرة والربع ظهراً لوجبة الغداء، والسادسة مساءً للعشاء. وأضافت النتائج أن معدلات التركيز تصل إلى أعلى مستوياتها خلال الساعات الثلاث الأولى بعد الاستيقاظ، لذا يفضَّل أن نقوم بمهام العمل التي تتطلب تركيزاً عالياً في الساعة 9:45 صباحاً. وأخيراً، تبيّن أن أفضل توقيت للخلود إلى النوم هو العاشرة وعشر دقائق مساءً، إذ تكون لديك عشرون دقيقة للاستغراق في النوم.