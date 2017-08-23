دراسة حديثة: الحميمية في الصباح تساعد على حرق السعرات الحرارية - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة حديثة: الحميمية في الصباح تساعد على حرق السعرات الحرارية
وجدت دراسة جديدة أن الوقت الأمثل لممارسة العلاقة الحميمية هو الصباح الباكر. وتوصّل الباحثون المشاركون في هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الساعة السابعة والنصف صباحاً هي التوقيت الأفضل لممارسة العلاقة الحميمة، لأنَ مستويات الطاقة تكون في أعلى درجاتها، بعد الحصول على نومٍ جيد خلال الليل، ما يمنح الناس قدرات جسدية أكبر في الصباح.
ولفت الباحثون أيضاً إلى أن إفراز هرمون الأندروفين خلال ممارسة الجنس يخفض ضغط الدم ويقلل التوتر، الأمر الذي يمنح الأشخاص شعوراً بالنشاط والحيوية لبقيّة يومهم، مع خفض السعرات الحرارية.
كذلك ركزت الدراسة أيضاً على الساعة البيولوجية للإنسان والتوقيت الأمثل للقيام بالعديد من الأمور اليومية، وأهمّها: التوقيت الأفضل للفطور هو الساعة السابعة والربع صباحاً، والثانية عشرة والربع ظهراً لوجبة الغداء، والسادسة مساءً للعشاء. وأضافت النتائج أن معدلات التركيز تصل إلى أعلى مستوياتها خلال الساعات الثلاث الأولى بعد الاستيقاظ، لذا يفضَّل أن نقوم بمهام العمل التي تتطلب تركيزاً عالياً في الساعة 9:45 صباحاً. وأخيراً، تبيّن أن أفضل توقيت للخلود إلى النوم هو العاشرة وعشر دقائق مساءً، إذ تكون لديك عشرون دقيقة للاستغراق في النوم.
برق[ عدد التعليقات: 10614 ] نشر منذ 2 ساعتين
على الريق ؟؟🤔🤔🤔🤔
ماعمري جربتها 😌😌😌
بصراحه افضل وقت بعد الفطور بساعتين بالتمام ، يعني تصحىون الساعه
وهكذا دواليك ، ان صحيت ١٠ عندك الساعه ١٢
وهكذا دواليك
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9223 ] نشر منذ 56 دقيقة
وقت الصباح يكون كل شي لذيذ 🙈💋❤😍 ..
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 48 دقيقة
وقت الصباح يكون كل شي لذيذ 🙈💋❤😍 ..
فاهمك 🙈🙈
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9223 ] نشر منذ 46 دقيقة
زمان النسوان يسألو البنت أنتي مخطوبة ؟
ترد بصوت واطي :
لا.. وهي منزلة راسها من الخجل ☺️
الآآآن ..
يسألوها : أنتي مخطوبة ؟
ترد : لا ،، عندكم عريس!؟؟
لا حول ولا قوة الا بالله 😂☝️
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 45 دقيقة
وتحرق كل السعرات الحراريه مع الشغل الليلي والصباحي افضل
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7413 ] نشر منذ 41 دقيقة
أصابعك مو سوا ، الناس يختلفون وتحكمهم ظروف من ضمنها ظروف العمل فيه موظفين دوامهم شفتات
لكن اللي فاضي لاشغل ولا مشغلة يمديه يرتب أوقات نومه وأوقات أكله.
وفيه ناس حتى لو هم مرتبين أوقات نومهم يصحون ف ساعة محددة صباحًا
أول مايصحى الواحد/ة فيهم مقفلة معاه لو تقول له صباح الخير هفك بأقرب شئ😂😂
ومايتناول الفطور إلا بعد كذا ساعة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32671 ] نشر منذ 39 دقيقة
مع الصباح يكون الفرن حامي ,,
,, شي طيب ..
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 36 دقيقة
ليتها كذا وبس
الموضوع تطور
صاروا يخطبون الرجال
ماشفتي السعوديه اللي بالجنادريه اللي خطبت الامارتي عيانا بيان قدام خلق الله ورضت مبلغ عليه بعد افضحتنا في الصحف الامارتيه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله من المحنه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههههه .اجَل ترد : لا ،، عندكم عريس!؟؟.😅😄😁😊😂
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8921 ] نشر منذ 16 دقيقة
يالله ارزقنا من فضلك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14042 ] نشر منذ 12 دقيقة
أسوم 😂😂😂😂
مستعجله ذي ما عندها وقت 😅