" العمل " تعلن نتائج التحقيق في واقعة تعذيب العاملة المنزلية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نتائج التحقيق في مقطع العاملة المنزلية.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أوضحت إصابتها بطفح جلدي ولم تتعرض لأي عنف.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرجح تعرض عاملة منزلية إلى تعذيب بشع من قبل كفيلتها التي تعمل عندها منذ ما يقارب السبعة أشهر.

وأظهر المقطع، العاملة وهي تبكي وتكشف عن حروق كبيرة وأثار جروح في يدها، الأمر الذي أثار حالة غضب بين مرتادي مواقع التواصل، مطالبين بالتحقيق فيه.

ومن جانبها أعلنت الوزارة أن العاملة تتدعي التعذيب، وما أصيبت به هو طفح جلدي.

وقد نشرت صدى تحقيق التنمية الاجتماعية في إصابة يد العاملة