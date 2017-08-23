 " العمل " تعلن نتائج التحقيق في واقعة تعذيب العاملة المنزلية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 23

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” العمل ” تعلن نتائج التحقيق في واقعة تعذيب العاملة المنزلية

” العمل ” تعلن نتائج التحقيق في واقعة تعذيب العاملة المنزلية

” العمل ” تعلن نتائج التحقيق في واقعة تعذيب العاملة المنزلية
طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نتائج التحقيق في مقطع العاملة المنزلية.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أوضحت إصابتها بطفح جلدي ولم تتعرض لأي عنف.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرجح تعرض عاملة منزلية إلى تعذيب بشع من قبل كفيلتها التي تعمل عندها منذ ما يقارب السبعة أشهر.

وأظهر المقطع، العاملة وهي تبكي وتكشف عن حروق كبيرة وأثار جروح في يدها، الأمر الذي أثار حالة غضب بين مرتادي مواقع التواصل، مطالبين بالتحقيق فيه.

ومن جانبها أعلنت الوزارة أن العاملة تتدعي التعذيب، وما أصيبت به هو طفح جلدي.

وقد نشرت صدى تحقيق التنمية الاجتماعية في إصابة يد العاملة

” التنمية الاجتماعية ” تحقق في إصابة يد عاملة بجروح

 


الوسوم:, ,

14 تعليق

[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا بالله.
حسبي الله ونعم الوكيل.

[ عدد التعليقات: 1982 ] نشر منذ 48 دقيقة

غرموها علي كذبها و رجعوها لبلدها و امنعوها من العمل في المملكة

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 31 دقيقة

حسبي الله ونعمي الوكيل

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يلعنك ياكذابة

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 23 دقيقة

طفح جلدي😤😤اطردوها بعيد عنا

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 16 دقيقة

لابد من إجراء فحص طبي للتأكد من عدم وجود أمراض للقادمين للعمل

[ عدد التعليقات: 32666 ] نشر منذ 15 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يهدي الجميع

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 13 دقيقة

كذابة وملعونة

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 10 دقائق

لا إله إلا الله

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 دقائق

اطردوها بامراضها بعيد هنا مانبغى كذابين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *