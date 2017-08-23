" العمل " تعلن نتائج التحقيق في واقعة تعذيب العاملة المنزلية - صحيفة صدى الالكترونية

” العمل ” تعلن نتائج التحقيق في واقعة تعذيب العاملة المنزلية
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نتائج التحقيق في مقطع العاملة المنزلية.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أوضحت إصابتها بطفح جلدي ولم تتعرض لأي عنف.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرجح تعرض عاملة منزلية إلى تعذيب بشع من قبل كفيلتها التي تعمل عندها منذ ما يقارب السبعة أشهر.
وأظهر المقطع، العاملة وهي تبكي وتكشف عن حروق كبيرة وأثار جروح في يدها، الأمر الذي أثار حالة غضب بين مرتادي مواقع التواصل، مطالبين بالتحقيق فيه.
ومن جانبها أعلنت الوزارة أن العاملة تتدعي التعذيب، وما أصيبت به هو طفح جلدي.
وقد نشرت صدى تحقيق التنمية الاجتماعية في إصابة يد العاملة
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حسبي الله ونعم الوكيل.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18468 ] نشر منذ 1 ساعة
اصل شلون جت المملكة بالأمراض هذي
وين الفحص الطبي
حسبي الله ونعم الوكيل كانها جت بأمراضها ووصاختها😡
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1982 ] نشر منذ 48 دقيقة
غرموها علي كذبها و رجعوها لبلدها و امنعوها من العمل في المملكة
Roveen[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 31 دقيقة
حسبي الله ونعمي الوكيل
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يلعنك ياكذابة
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 23 دقيقة
طفح جلدي😤😤اطردوها بعيد عنا
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 22 دقيقة
ووين الفحص الطبي
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 16 دقيقة
لابد من إجراء فحص طبي للتأكد من عدم وجود أمراض للقادمين للعمل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32666 ] نشر منذ 15 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
ام عماد[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يهدي الجميع
ام طلال[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 13 دقيقة
كذابة وملعونة
عزيز[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 10 دقائق
لا إله إلا الله
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 9 دقائق
ماتستحقين التعاطف ياكذابة
ام نايف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 دقائق
اطردوها بامراضها بعيد هنا مانبغى كذابين