بالفيديو.. التصميم الداخلي لـ " فلل " الإسكان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. التصميم الداخلي لـ ” فلل ” الإسكان
بثت وزارة الإسكان مقطع فيديو بتقنية تصوير 360 درجة يرصد تصميم ومكونات إحدى الفلل التي تقدمها الوزارة لمستفيديها، وتمكن هذه التقنية المشاهد من رؤية كافة تفاصيل المبنى.
وأظهر المقطع الذي صوره أحد الإعلاميين تفاصيل ومكونات ” الفيلا ” ، التي تقع على مساحة 500 متر، وتتكون من طابقين، حيث بدأت الجولة من الفناء وموقف السيارات الذي يتسع لـ5 أو 4 سيارات، بالإضافة لمجلس مع دورة مياه وغرفة طعام وغرفة نوم ومطبخ وصالة ودورة حمام.
فيما أظهر المقطع الطابق العلوي للمبنى والذي يتكون من صالة وغرفتي نوم بينهما دورة مياه، بالإضافة لإطلالة واسعة تصلح لعدة استخدامات ويمكن بناء غرفة إضافية أو أكثر عليها.
محمد السحيمي[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 12 دقيقة
والله ياخوي اسمحلي لو صورت بسامسونج او آيفون افضل دوختنا بتصويرك مافهمت شي منه
ابو ياسر .[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 7 دقائق
اضحك على غيرنا
يا شاطر
كله كلام فاضي
لا فيه فلل ولا فيه قروض
بطلو كذب وخداع المسلمين
الطاسه ضايعه
والسلام ختام