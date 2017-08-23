بالفيديو.. التصميم الداخلي لـ " فلل " الإسكان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بثت وزارة الإسكان مقطع فيديو بتقنية تصوير 360 درجة يرصد تصميم ومكونات إحدى الفلل التي تقدمها الوزارة لمستفيديها، وتمكن هذه التقنية المشاهد من رؤية كافة تفاصيل المبنى.

وأظهر المقطع الذي صوره أحد الإعلاميين تفاصيل ومكونات ” الفيلا ” ، التي تقع على مساحة 500 متر، وتتكون من طابقين، حيث بدأت الجولة من الفناء وموقف السيارات الذي يتسع لـ5 أو 4 سيارات، بالإضافة لمجلس مع دورة مياه وغرفة طعام وغرفة نوم ومطبخ وصالة ودورة حمام.

فيما أظهر المقطع الطابق العلوي للمبنى والذي يتكون من صالة وغرفتي نوم بينهما دورة مياه، بالإضافة لإطلالة واسعة تصلح لعدة استخدامات ويمكن بناء غرفة إضافية أو أكثر عليها.

