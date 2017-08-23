بالصور.. أمير عسير يستقبل أسرة عفت عن قاتل أخيهم - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين، بمكتبه بالإمارة صباح اليوم، المواطن علي بن محمد بن سعيد بن نومه القحطاني واخوانه، والذين تنازلوا عن المواطن سعيد بن محمد بن علي بن نومه القحطاني قاتل أخيهم لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وقال سمو أمير عسير خلال اللقاء أن قيامهم بالتنازل عمل عظيم وأجره كبير، وهي بادرة إنسانية نبيلة، مبيناً أن العفو والصفح من شيم الرجال, سائلاً سموه الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة، من جهتهم أعرب أشقاء المقتول بأن شفاعة سمو أمير منطقة عسير محل التقدير والإهتمام وهي أقل ماتقدم لولي الأمر، وحضر الإستقبال شيخ قبيلة آل قريش الشيخ محمد بن كدم , وأمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي.

