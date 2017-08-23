⁠⁠⁠⁠⁠موظف الكهرباء المعتدي عليه بجازان يروي تفاصيل الواقعة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف موظف الشركة السعودية للكهرباء المعتدى عليه بجازان، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه لفظيا وجسديا من قبل أحد المواطنين.

وقال الموظف محمد معشي في تصريحات صحفية، إن الشاب المعتدي وصل إلى المكتب مع شقيقه بخصوص فاتورة كهرباء تزيد على خمسة آلاف ريال تسبب تأخير سدادها في قطع الخدمة، مشيرا إلى حدوث مشادة كلامية بينهما.

وأكد أن المعتدي قام بتوجيه كلمات نابية له وتهديده أمام المراجعين والموظفين، وقذفه بـ ” دباسة ” الورق، وكسر باب المكتب، وأتلف شاشة حاسبه الآلى، ثم وجه إليه لكمات عدة، ما أصابه بكدمات في الكتف وأسفل الأذن، الأمر الذي دفع عدد من المراجعين إلى إنقاذه وإحضار الشرطة.

من جانبها، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بيانا رفضت فيه المساس بموظفيها والاعتداء عليهم، مؤكدة أن حادثة الاعتداء على موظف أبو عريش بجازان واقعة فردية لكنها غير مقبولة، وتعهدت بالمضي في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعتدين، حرصا على حقوق الموظفين، وممتلكات الشركة.