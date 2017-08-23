⁠⁠⁠⁠⁠الإطاحة بأربعيني مكّن فتاة من قيادة سيارته - صحيفة صدى الالكترونية

الإطاحة بأربعيني مكّن فتاة من قيادة سيارته
بعد انتشار موقع الفتاة التي تقود سيارة على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية،أطاحت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء بمواطن أربعيني مكّن الفتاة من قيادة سيارته وتجول في أماكن عامة وتصويرها أثناء القيادة في إحدى محافظات المنطقة الشرقية.
وقالت شرطة المنطقة الشرقية، أنه بالإشارة لما تم تداوله مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لأحد الأشخاص وبرفقته امرأة ترتدي ملابس رجالية أثناء خروجهما من إحدى المواقع، وتمكينه لتلك المرأة من قيادة مركبته بإحدى الطرق.
وأوضحت، بأن المختصون بشرطة المنطقة الشرقية بعد تفحص مادة الفيديو تمكنوا من تحديد موقع التصوير بإحدى محافظات المنطقة الشرقية والتعرف على هوية الشخص صاحب المركبة في ذلك الوقت، حيث تبين انه مواطن اربعيني، مشيرة أنه تم استدعاءه إلا أنه لم يمتثل للحضور في بادئ الأمر وبعد تضييق الخناق عليه بادر بتسليم نفسه لشرطة المحافظة وجرى إحالته وملف القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.
وكانت صدى قد نشرت فيديو للفتاة وهى تقود السيارة تحت عنوان
ابوبدر[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 22 دقيقة
ياشماتة ابوريان فيك بعد ما صحى من النوم😂😂😂😂
أم غمازه[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 17 دقيقة
والسلقه ليه مامسكوها
ابوبدر[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 16 دقيقة
في حال ان الفتاة لم تكن قريبته يفترض انها تتحاسب لانها فعلت شيء لا يقبله الدين ثم ظهرت بالفيديو مع شخص غريب عنها برغبتها وقبولها ولم تكترث لقواعد الآداب العامة ونظام البلد . وقد تقتدي بها فتيات اخريات اذا علموا انها لم تتم معاقبتها.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2662 ] نشر منذ 13 دقيقة
اجَل نم نم في السجن يا أبو ريان نم نم .ههههههه.😁😝😅😜😂.
سلطان[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 10 دقائق
😂😂😂
انشهد انها شبعت قياده من كل النواحي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 576 ] نشر منذ 6 دقائق
و ونم نم لية ما تجيبوها
وتنوموها حظن ابو زعبل
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 3 دقائق
الله ياخذها وياخذه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 2 دقيقتين
شهروا فيها السافله الواطيه 😡😡
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 2 دقيقتين
شهروا فيها السافله الواطيه 😡😡
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 2 دقيقتين
شهروا فيها السافله الواطيه 😡😡
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 1 دقيقة
الشايب العايب اربعيني قليل الاصل
عساك تشوف عمايلك في عرضك وبناتك يارب