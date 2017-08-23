⁠⁠⁠⁠⁠الإطاحة بأربعيني مكّن فتاة من قيادة سيارته - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بعد انتشار موقع الفتاة التي تقود سيارة على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية،أطاحت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء بمواطن أربعيني مكّن الفتاة من قيادة سيارته وتجول في أماكن عامة وتصويرها أثناء القيادة في إحدى محافظات المنطقة الشرقية.

وقالت شرطة المنطقة الشرقية، أنه بالإشارة لما تم تداوله مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لأحد الأشخاص وبرفقته امرأة ترتدي ملابس رجالية أثناء خروجهما من إحدى المواقع، وتمكينه لتلك المرأة من قيادة مركبته بإحدى الطرق.

وأوضحت، بأن المختصون بشرطة المنطقة الشرقية بعد تفحص مادة الفيديو تمكنوا من تحديد موقع التصوير بإحدى محافظات المنطقة الشرقية والتعرف على هوية الشخص صاحب المركبة في ذلك الوقت، حيث تبين انه مواطن اربعيني، مشيرة أنه تم استدعاءه إلا أنه لم يمتثل للحضور في بادئ الأمر وبعد تضييق الخناق عليه بادر بتسليم نفسه لشرطة المحافظة وجرى إحالته وملف القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

وكانت صدى قد نشرت فيديو للفتاة وهى تقود السيارة تحت عنوان