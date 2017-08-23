النقل تتغلب على مخاطر طريق سلوى الهفوف - صحيفة صدى الالكترونية

النقل تتغلب على مخاطر طريق سلوى الهفوف
أعلنت وزارة النقل متمثلة في فرع المنطقة الشرقية وبإشراف إدارة النقل والطرق بمحافظة الاحساء الانتهاء من المخاطر المحدقة التي كانت تحيط بمستخدمي طريق سلوى الهفوف الدولي ” طريق الخليج الذي يربط المملكة بدول الإمارات وعمان وقطر” ، وذلك من خلال إنهاء مشكلة تقاطع طريق سلوى الهفوف بمخطط مصانع الخرسانة، حيث تم تنفيذ تقاطع سطحي وتوسيع الجزيرة الوسطية، كما تمت إضافة مسارين للطريق في كل اتجاه ، وتم الانتهاء من الأعمال أول من أمس الأحد.
واعتبر أصحاب مصانع الخرسانة التقاطع بمثابة خطو هامة وضعت حداً للمخاطر اليومية التي كان يعانيها قائدي الشاحنات وكذلك المسافرين على الطريق ، ووصف مستخدمو الطريق إنه أصبح أكثر سلاسة وأمناً من السابق الذي كانت المخاطر تشكل هاجس لمستخدمي الطريق الذي تعبره مئات الشاحنات والسيارات يومياً.
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