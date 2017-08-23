النقل تتغلب على مخاطر طريق سلوى الهفوف - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة النقل متمثلة في فرع المنطقة الشرقية وبإشراف إدارة النقل والطرق بمحافظة الاحساء الانتهاء من المخاطر المحدقة التي كانت تحيط بمستخدمي طريق سلوى الهفوف الدولي ” طريق الخليج الذي يربط المملكة بدول الإمارات وعمان وقطر” ، وذلك من خلال إنهاء مشكلة تقاطع طريق سلوى الهفوف بمخطط مصانع الخرسانة، حيث تم تنفيذ تقاطع سطحي وتوسيع الجزيرة الوسطية، كما تمت إضافة مسارين للطريق في كل اتجاه ، وتم الانتهاء من الأعمال أول من أمس الأحد.

واعتبر أصحاب مصانع الخرسانة التقاطع بمثابة خطو هامة وضعت حداً للمخاطر اليومية التي كان يعانيها قائدي الشاحنات وكذلك المسافرين على الطريق ، ووصف مستخدمو الطريق إنه أصبح أكثر سلاسة وأمناً من السابق الذي كانت المخاطر تشكل هاجس لمستخدمي الطريق الذي تعبره مئات الشاحنات والسيارات يومياً.