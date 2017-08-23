 بالفيديو.. مسن يهدد قارئ بـ " سكين " لاستكمال تلاوة القرآن في مآتم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 23

    أغسطس

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بالفيديو.. مسن يهدد قارئ بـ ” سكين ” لاستكمال تلاوة القرآن في مآتم

بالفيديو.. مسن يهدد قارئ بـ ” سكين ” لاستكمال تلاوة القرآن في مآتم
نورة الشهري(صدى):

أشهر مسن سلاحا أبيض ” سكين ” بوجه قارئ للقرآن لإرغامه على استكمال تلاوة القرآن بعد انتهائه منها في أحد المآتم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية في مصر.
أظهر مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ السيد الطنطاوي وهو يتلو القرآن في أحد المآتم، وعندما اقترب من الانتهاء وسط اعتراض المستمعين المعجبين بتلاوته، وقف العديد من الأشخاص وطالبوا الشيخ بمواصلة التلاوة، وفجأة أشهر أحدهم ” مطواة ” في وجه الشيخ لإجباره على التلاوة من جديد، وبالفعل استجاب الشيخ له وعاود تلاوته من جديد بقراءة سورة الفاتحة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32655 ] نشر منذ 30 دقيقة

هذا المثل اللي يقو : اشربي والعا بجنبك ,,

,, يعني باالغصب يقرا ..؟؟

[ عدد التعليقات: 32655 ] نشر منذ 30 دقيقة

… والعصا بجنبك ^^

[ عدد التعليقات: 2658 ] نشر منذ 22 دقيقة

وبالفعل استجاب الشيخ له وعاود تلاوته من جديد بقراءة سورة الفاتحة.
.
الشيخ مسكين وش يسوي ياروح ما بَعدِك روح .😅.

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