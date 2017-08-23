فولكسفاغن الألمانية تٌعيد صناعة ميكروباص الستينات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، أنها ستعيد صناعة الميكروباص الشهير، الذي اشتهر خلال فترة الستينيات والسبعينيات.

ووفقا لموقع “ بزنس إنسايدر ” ، أعلنت الشركة أنها ستبدأ تصنيع “ فولكسفاغن ميكروباص ” بشكل مشابه للقديم، لكنه سيعمل بالكهرباء، وسيمتلك ميزات متطورة.

وستعمل السيارة الجديدة بقوة 369 حصان، وسيصل شحنها إلى 80 بالمئة خلال نصف ساعة فقط، وستعرض بالأسواق في 2022.

واشتهرت سيارات ميكروباص فولكسفاغن بعد منتصف القرن الماضي، وباتت شكلا معروفا ومستخدما في شوارع العالم.

يشار إلى أن فولكسفاغن أعادت قبل سنوات إنتاج سيارتها الشهيرة “ بيتل ” أو “ الخنفساء ” التي تعود إلى سنوات الحرب العالمية الثانية.