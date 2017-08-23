إسرائيل تدعو وزير الاستثمار السوداني لزيارة تل أبيب - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

دعا وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، وزير الاستثمار السوداني ” مبارك الفاضل المهدي ” إلى زيارة إسرائيل، وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة على تويتر: “تسرني استضافته في إسرائيل لدفع عملية سياسية قدما في منطقتنا “.

وجاء ذلك ردًا على تصريحات الوزير السوداني، وقوله إنه يدعم علنًا تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين السودان وإسرائيل، بعد مرور أربعة أشهر فقط منذ بدأ بشغل منصبه.

وقال المهدي في مقابلة معه للقناة السودانية 24، الأحد الماضي: ” الفلسطينيون طبعوا العلاقات مع إسرائيل، حتى حركة حماس تتحدث مع إسرائيل، ويحصل الفلسطينيون على أموال الضرائب من إسرائيل والكهرباء من إسرائيل، ويجلس الفلسطينيون مع إسرائيل ويتحدثون مع الإسرائيليين، صحيح أن هناك نزاعًا بينهم، لكنهم يجلسون معهم “.