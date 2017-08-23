أسرع قضية خلع في 24 ساعة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

دائما تأتينا الصدمات من أقرب الناس كما يقول البعض، فهذه قصة لفتاة اكتشفت أن زوجها مريض بالشك، وبدأت الفتاة روايتها قائلة: ” أوهمنى أنه يحبنى ومن عائلة محترمة، والحقيقة أنه مريض ومعقد وتزوج قبلى مرتين، وأن الشبكة التى اخترتها ذهب صينى، وعندما واجهه والدى قال له أنا مش ضامن إنها مش هتخدعنى وتنفصل عنى وتستولى على شقى عمرى وترفض أكمال الجوازة “.. هكذا قالت الزوجة رضوى فى دعوى الخلع التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر رقم 5085 لسنة 2017.

واستطردت رضوى: أنا خريجة كلية خدمة اجتماعية، وأعمل فى إحدى المؤسسات الحكومية، وتعرفت على زوجى عن طريق الصالونات بعد أن رشحه لى بعض الزملاء وتمت المقابلة وبعدها الخطبة، واتفقنا على عقد القران قبل الزواج، كونه سيسافر وألحق به إلى الدولة التي يعمل فيها بعد أن يجهز لى شقة هناك.

وتابعت رضوى: اليوم التالى لعقد القران فوجئت بأن كلامه كله تغير، وقبل سفره قال لى بأنه لن يرسل لى للذهاب معه، وأننى سأعيش مع والدته فى شقتها وينزل هو أجازات، وعلمت أنه عقد قرانه مرتين قبلى وطلقهما، وأن الشبكة عبارة عن ذهب صينى.

وأكملت الزوجة: طلبت الطلاق منه بعد تأكدى أنه مريض بالشك، وعلمت ما حدث لمن تزوجهما قبلى وكيف عنفهما، وأقمت دعوى الخلع التى أنتظر الفصل فيها منذ شهور بعد تقدمى بها بعد عقد قرانى مباشرة.

وتابعت مضيفة: حالتى كل يوم تسوء أكثر، بسبب عدم تركه لى فى حالى ومحاولته تهديدى للتنازل عن الدعوى وإكمال زيجتى به، ومحاولته التعرض لى أكثر من مرة أمام عملى ومنزلى.