شكوى جديدة ضد الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

شكوى جديدة ضد الاتحاد
واصل مجلس إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي، التقدم بالشكوى ضد نادي الاتحاد، بسبب عدم التزام الأخير بسداد مستحقات الأول المتأخرة والبالغة 14.7 مليون ريال.
وقال العريفي :” لجنة الاحتراف أصدرت 3 قرارات تفيد بأحقية ناديه في 14.7 مليون ريال من اتحاد جدة، كمستحقات باقية من صفقات انتقال اللاعبين أحمد الناظري وفيصل الخراع ورياض البراهيم “.
وأضاف رئيس هجر :” مفاوضاتنا مع الاتحاد للحصول على هذا المبلغ، توقفت منذ 10 أيام، عندما تلقينا ردا من خلال محامي العميد، أكد لهم فيه أن النادي لن يستطيع السداد في الوقت الحالي “.
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