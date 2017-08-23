شكوى جديدة ضد الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

واصل مجلس إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي، التقدم بالشكوى ضد نادي الاتحاد، بسبب عدم التزام الأخير بسداد مستحقات الأول المتأخرة والبالغة 14.7 مليون ريال.

وقال العريفي :” لجنة الاحتراف أصدرت 3 قرارات تفيد بأحقية ناديه في 14.7 مليون ريال من اتحاد جدة، كمستحقات باقية من صفقات انتقال اللاعبين أحمد الناظري وفيصل الخراع ورياض البراهيم “.

وأضاف رئيس هجر :” مفاوضاتنا مع الاتحاد للحصول على هذا المبلغ، توقفت منذ 10 أيام، عندما تلقينا ردا من خلال محامي العميد، أكد لهم فيه أن النادي لن يستطيع السداد في الوقت الحالي “.