اشترى ملابس واكتشف في داخلها شريحة مراقبة - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 24
أغسطس
الله يستر
هههههههههههههه
صحيح ماهي شريحة مراقبه هذي شريحه امنيه لإطلاق جهاز الإنذار .
.
بس كيف خَرَج بالملابس والشريحه فيها .؟
يمكن جهاز الإنذار كان عطلان . الله اعلم .؟
😂😂😂
ياخي
ياخي عندنا كمية لقافها بعض الاحيان تفشل راعيها
اذا ماتعرف عنها شيء لا تقعد تولف من راسك وتخوف الشعب
هذي شرائح خاصة للغسالات الأوتوماتيكية بمجرد ماتحط اللبس بالغسالة تتعرف عليه اوتماتيكي وتبرمج نفسها بطريقة مناسبة عشان ماتخرب القماش…
احراج — البزر يفهم اكثر منك ياصاحب المقطع
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سعيد[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يستر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32702 ] نشر منذ 21 ساعة
هههههههههههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2728 ] نشر منذ 21 ساعة
صحيح ماهي شريحة مراقبه هذي شريحه امنيه لإطلاق جهاز الإنذار .
.
بس كيف خَرَج بالملابس والشريحه فيها .؟
يمكن جهاز الإنذار كان عطلان . الله اعلم .؟
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 17 ساعة
😂😂😂
⛔️[ عدد التعليقات: 5601 ] نشر منذ 16 ساعة
😂😂😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 14 ساعة
ياخي
زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
ياخي عندنا كمية لقافها بعض الاحيان تفشل راعيها
اذا ماتعرف عنها شيء لا تقعد تولف من راسك وتخوف الشعب
هذي شرائح خاصة للغسالات الأوتوماتيكية بمجرد ماتحط اللبس بالغسالة تتعرف عليه اوتماتيكي وتبرمج نفسها بطريقة مناسبة عشان ماتخرب القماش…
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1890 ] نشر منذ 10 دقائق
احراج — البزر يفهم اكثر منك ياصاحب المقطع