 اشترى ملابس واكتشف في داخلها شريحة مراقبة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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اشترى ملابس واكتشف في داخلها شريحة مراقبة




8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 22 ساعة

الله يستر

[ عدد التعليقات: 32702 ] نشر منذ 21 ساعة

هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2728 ] نشر منذ 21 ساعة

صحيح ماهي شريحة مراقبه هذي شريحه امنيه لإطلاق جهاز الإنذار .
.
بس كيف خَرَج بالملابس والشريحه فيها .؟
يمكن جهاز الإنذار كان عطلان . الله اعلم .؟

[ عدد التعليقات: 5601 ] نشر منذ 16 ساعة

😂😂😂

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات

ياخي عندنا كمية لقافها بعض الاحيان تفشل راعيها

اذا ماتعرف عنها شيء لا تقعد تولف من راسك وتخوف الشعب

هذي شرائح خاصة للغسالات الأوتوماتيكية بمجرد ماتحط اللبس بالغسالة تتعرف عليه اوتماتيكي وتبرمج نفسها بطريقة مناسبة عشان ماتخرب القماش…

[ عدد التعليقات: 1890 ] نشر منذ 10 دقائق

احراج — البزر يفهم اكثر منك ياصاحب المقطع

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