11 شاب يغتصبون طفلة معاقة ذهنيا لمدة ثلاثة أيام متواصلة - صحيفة صدى الالكترونية

11 شاب يغتصبون طفلة معاقة ذهنيا لمدة ثلاثة أيام متواصلة
قضت محكمة جنايات المنصورة في الدقهلية بمصر، بمعاقبة ” محمد ر ع ” ، وشهرته ” حمس ” ، بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ6 آخرين، والسجن 15 سنة لـ5 متهمين بخطف طفلة معاقة ذهنيا، وحجزها بمكان أسفل كوبرى سندوب العلوى، واغتصابها لمدة 3 أيام بالتناوب فيما بينهم.
تعود أحداث القضة عندما قام شخص شهرته ” حمسو ” بخطف ” م ص ح ” 15 سنة، مقيمة قرية تابعة لمركز نبرو، مستغلا إعاقتها الذهنية، وإيهامها بإعطاءها مبلغ مالى، واحتجازها مع 11 شخصا من أصدقاءه واغتصابها لمدة 3 أيام أسفل كوبرى سندوب العلوى.
وتوصلت تحريات الرائد شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، إلى صحة الواقعة، وتم ضبط 9 من المتهمين، وبالعرض على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32656 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويش ذا الحكم الخفشرنجي ,,
,, انتفوا رقابهم لا بارك الله فيهم وفي امثالهم ,,
الدسك22[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخي ايش التصرفات الشيطانية الوقحة المقززة من ابناء المسلمين
الزنا تفشي في بلاد المسلمين
الطايف اغتصاب الطفلة
ومصر اغتصاب المعاقة
الدين الاسلامي وين راح من قلوب البشر استغفرالله العظيم
ياعالم ارجعوا الى كتاب الله وسنة رسوله
اخر الزمان تفشي الزنا بين المسلمين الله يرحمنا برحمته
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2662 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل علاهم عساهم في نار جهنم وبئس المصير .😡.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2662 ] نشر منذ 2 ساعتين
.. يا خوي ابو ومحمد ..
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ويش يكون الخفشرنجي ..؟😅.
خَبِرنا لاهنت ولا عليك أمر .🌺.
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5414 ] نشر منذ 3 دقائق
هذا اللي مخلي المغتصبين والمتحرشين يكثرون احكام مخففة رغم ان الجرم كبير وبشع حسبنا الله وكفى