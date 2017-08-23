11 شاب يغتصبون طفلة معاقة ذهنيا لمدة ثلاثة أيام متواصلة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قضت محكمة جنايات المنصورة في الدقهلية بمصر، بمعاقبة ” محمد ر ع ” ، وشهرته ” حمس ” ، بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ6 آخرين، والسجن 15 سنة لـ5 متهمين بخطف طفلة معاقة ذهنيا، وحجزها بمكان أسفل كوبرى سندوب العلوى، واغتصابها لمدة 3 أيام بالتناوب فيما بينهم.

تعود أحداث القضة عندما قام شخص شهرته ” حمسو ” بخطف ” م ص ح ” 15 سنة، مقيمة قرية تابعة لمركز نبرو، مستغلا إعاقتها الذهنية، وإيهامها بإعطاءها مبلغ مالى، واحتجازها مع 11 شخصا من أصدقاءه واغتصابها لمدة 3 أيام أسفل كوبرى سندوب العلوى.

وتوصلت تحريات الرائد شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، إلى صحة الواقعة، وتم ضبط 9 من المتهمين، وبالعرض على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.