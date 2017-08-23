بالفيديو.. صومالي يكشف فضائح قطر بتمويل الإرهاب في بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأحد المواطنين الصوماليين، يكشف دور قطر فى دعم عناصر إرهابية للتفجير فى بلاده.

وقال المواطن الصومالى فى الفيديو المتدال: ” عندنا فى الصومال تنظيم اسمه تنظيم الشباب الشباب الإسلامى وما هو بإسلامى، مدعوم من دولة قطر، وكل يوم يفجرون الفنادق والمناطق المهمة والمناطق الحكومية “.

وأوضح الصومالي أن ” من يوم ما صار مقاطعة قطر أصبحت الصومال أفضل بكثير، أكتفينا من هذا التنظيم الإرهابى الداعم الأساسي للأرهاب والارهابين، نحن الحين بخير وأحسن من الأول ونتمنى أن يزيد الضغط عليهم حتى يسلموا الإرهابيين اللى عندهم ويفكوا العالم العربى والإسلامى من أسرأفكارهم الشيطانية “.

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