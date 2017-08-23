⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. موقد " حاتم الطائي " في حائل دمرة الأهمال والتخريب والتشويه - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

يعتبر موقد حاتم الطائي الأثري والشهير بمنطقة حائل رمزاً للجود والكرم في الجزيرة العربية إلا أنه في الوفت الحالي يتعرض للتشويه والتخريب وانتشار القمامة والكتابات العشوائية، بالإضافة إلى وجود صدأ شوه منظره .

ويذكر أن حاتم الطائي المعروف بكرمه وجوده الشديد منذ 1500 عام، يستخدم هذا الموقد الواقع أعلى جبل السمرة بحائل، لإشعال النار حتى يهتدي إليه عابر السبيل في المنطقة، إلا أن الإهمال شوه منظره رغم أن أهل حائل يتخذون منه شعاراً للكرم والضيافة.

