بالفيديو.. أسدان يركضان نحو امرأة ويقبلاها بحديقة حيوان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أسدان يركضان نحو امرأة ويقبلاها بحديقة حيوان
وثق أحد الزائرين بحديقة حيوان سويسرية مشهد مؤثر يرصد العلاقة الوثيقة التي تربط الإنسان بالحيوان والتي قد تكون في أوقات عدة أوفى بكثير من علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ، حيث ركض أسدان نحو إمرأة وعانقاها وقبلاها بشكل هستيري .
وكانت المرأة قد قامت بتربية ورعاية أسديْن في مرحلة طفولتهما، إلا ان الحكومة، وبعد أن أصبحا كبيري الحجم، قامت بوضعهما في حديقة الحيوانات.
وبعد 7 سنوات، قررت المرأة زيارتهما في الحديقة، وكانت المفاجاة أنهما ركضا نحوها وعانقاها وقبلاها بشكل هستيري.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1201 ] نشر منذ 1 ساعة
الوفاااااااااااااء وما ادراك مالوفااااااااااااااااااااء-لايضيع المعروف حتى في الحيوان -والاهم لايضيع عند من لاتضيع عنده الودائع وهوا المرجو-
مايباخ[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 20 دقيقة
قامطه العافيه وخايفه في نفس الوقت ، بس ما تنلام برافو الرفق بالحيوان ، الحيوان بطبعه وفي مع الاوفياء كما البشر