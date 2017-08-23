بالفيديو.. أسدان يركضان نحو امرأة ويقبلاها بحديقة حيوان - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وثق أحد الزائرين بحديقة حيوان سويسرية مشهد مؤثر يرصد العلاقة الوثيقة التي تربط الإنسان بالحيوان والتي قد تكون في أوقات عدة أوفى بكثير من علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ، حيث ركض أسدان نحو إمرأة وعانقاها وقبلاها بشكل هستيري .

وكانت المرأة قد قامت بتربية ورعاية أسديْن في مرحلة طفولتهما، إلا ان الحكومة، وبعد أن أصبحا كبيري الحجم، قامت بوضعهما في حديقة الحيوانات.

وبعد 7 سنوات، قررت المرأة زيارتهما في الحديقة، وكانت المفاجاة أنهما ركضا نحوها وعانقاها وقبلاها بشكل هستيري.