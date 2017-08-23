اندلاع حريق بمنزل يملكه إعلامي إثر انفجار محدود - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اندلع حريق بمنزل إعلامي سعودي، أمس الثلاثاء، بعد أن انفجر شاحن متنقل.

وخرج الإعلامي حمد المحمود مدير مكتب قناة سكاي نيوز في نيوز بالمملكة من منزله برفقة أسرته ووضع الشاحن المتنقل في ” توصيلة ” الكهرباء ، وعند عودته تفاجأ بالحريق في منزله ووجود فرق الإطفاء إلا أن النيران قد تمكنت من الدور الأرضي كاملاً وأتلفت محتوياته.

وأفادت المؤشرات الأولية أن الشاحن المتنقل انفجر متسببا في الحريق.

ولفتت مصادر إلى تكرر مثل هذه الحرائق وتسببها في عواقب وخيمة بسبب رداءة التوصيلات أو أجهزة وكيابل الشحن .