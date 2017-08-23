 " إمام مسجد " يحوله لمصنع يغش مياه زمزم - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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” إمام مسجد ” يحوله لمصنع يغش مياه زمزم

” إمام مسجد ” يحوله لمصنع يغش مياه زمزم
نايف السالم(صدى):

اكتشفت بلدية المسفلة الفرعية، وفرع وزارة التجارة بمكة المكرمة، والإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة؛ مصنعاً لتعبئة وتجهيز عبوات زمزم المغشوشة داخل مسجد في حي الخالد 1 بالعاصمة المقدسة.

وذكر مصدر بالبلدية أن الكمية التي صودرت بلغت 2264 كرتونة زمزم جاهزة للبيع والتوزيع، إضافة إلى 7225 كرتونة معدة للشحن الجوي داخل مستودع ملحق بالمسجد الذي كان إمامه -من جنسية آسيوية- متعاونًا مع الوافدين الذين يديرون المصنع، حسبما أوردت ” عكاظ “.

ولفت المصدر أنه تم إحالة القضية إلى جهات الاختصاص، والقبض على جميع العمالة التي تعمل في تعبئة وتجهيز عبوات زمزم المغشوشة.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 6 ساعات

برماوي وما ادراك ما البرماوي اسألوا اهل مكة يدلوكم عليهم وعلى جرائمهم وسلامتكم

[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله انعدم الضمير والفساد أستشرى حتى من طرف إمام مسجد ” يحوله لمصنع يغش مياه زمزم لبيعة للحجاج وللتصدير” حتى بلغت الكمية التي صودرت 2264 كرتونة زمزم جاهزة للبيع والتوزيع إضافة إلى 7225 كرتونة معدة للشحن الجوي !!!

[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 6 ساعات

اغلب المسا جد بالسعوديه بنقاليه وبا كستان وما يسمون افغان علما انهم شيعه بس اتقيه

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 6 ساعات

مات الضمير

[ عدد التعليقات: 32671 ] نشر منذ 6 ساعات

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 5 ساعات

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 7413 ] نشر منذ 2 ساعتين

إمام مسجد و غشاش وعامل مصنع داخل المسجد ، مخربههها🙈😂😂

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 9 دقائق

في امريكا يمنع دخولهم ويطلقون عليهم صراصير الأرض وعندنا بلا حسيب ولا رقيب.

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