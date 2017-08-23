" إمام مسجد " يحوله لمصنع يغش مياه زمزم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اكتشفت بلدية المسفلة الفرعية، وفرع وزارة التجارة بمكة المكرمة، والإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة؛ مصنعاً لتعبئة وتجهيز عبوات زمزم المغشوشة داخل مسجد في حي الخالد 1 بالعاصمة المقدسة.

وذكر مصدر بالبلدية أن الكمية التي صودرت بلغت 2264 كرتونة زمزم جاهزة للبيع والتوزيع، إضافة إلى 7225 كرتونة معدة للشحن الجوي داخل مستودع ملحق بالمسجد الذي كان إمامه -من جنسية آسيوية- متعاونًا مع الوافدين الذين يديرون المصنع، حسبما أوردت ” عكاظ “.

ولفت المصدر أنه تم إحالة القضية إلى جهات الاختصاص، والقبض على جميع العمالة التي تعمل في تعبئة وتجهيز عبوات زمزم المغشوشة.