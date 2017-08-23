" إمام مسجد " يحوله لمصنع يغش مياه زمزم - صحيفة صدى الالكترونية

” إمام مسجد ” يحوله لمصنع يغش مياه زمزم
اكتشفت بلدية المسفلة الفرعية، وفرع وزارة التجارة بمكة المكرمة، والإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة؛ مصنعاً لتعبئة وتجهيز عبوات زمزم المغشوشة داخل مسجد في حي الخالد 1 بالعاصمة المقدسة.
وذكر مصدر بالبلدية أن الكمية التي صودرت بلغت 2264 كرتونة زمزم جاهزة للبيع والتوزيع، إضافة إلى 7225 كرتونة معدة للشحن الجوي داخل مستودع ملحق بالمسجد الذي كان إمامه -من جنسية آسيوية- متعاونًا مع الوافدين الذين يديرون المصنع، حسبما أوردت ” عكاظ “.
ولفت المصدر أنه تم إحالة القضية إلى جهات الاختصاص، والقبض على جميع العمالة التي تعمل في تعبئة وتجهيز عبوات زمزم المغشوشة.
طلال600[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 6 ساعات
برماوي وما ادراك ما البرماوي اسألوا اهل مكة يدلوكم عليهم وعلى جرائمهم وسلامتكم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله انعدم الضمير والفساد أستشرى حتى من طرف إمام مسجد ” يحوله لمصنع يغش مياه زمزم لبيعة للحجاج وللتصدير” حتى بلغت الكمية التي صودرت 2264 كرتونة زمزم جاهزة للبيع والتوزيع إضافة إلى 7225 كرتونة معدة للشحن الجوي !!!
مغرد[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 6 ساعات
اغلب المسا جد بالسعوديه بنقاليه وبا كستان وما يسمون افغان علما انهم شيعه بس اتقيه
غلاب[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 6 ساعات
مات الضمير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32671 ] نشر منذ 6 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4874 ] نشر منذ 5 ساعات
بنغاليه يبحثون عن الكسب الحرام السريع
أم غمازه[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7413 ] نشر منذ 2 ساعتين
إمام مسجد و غشاش وعامل مصنع داخل المسجد ، مخربههها🙈😂😂
شطرطون[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 9 دقائق
في امريكا يمنع دخولهم ويطلقون عليهم صراصير الأرض وعندنا بلا حسيب ولا رقيب.