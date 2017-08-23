⁠⁠⁠⁠⁠أحمر شفاه يحرم بطلة العالم 7 مرات من أولمبياد 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تسبب أحمر شفاه في حرمان المتزلجة النرويجية تيريز يوهوغ بطلة العالم سبع مرات من المشاركة في أولمبياد 2018 الشتوية ، جاء ذلك بعد تمديد محكمة التحكيم الرياضي امس الثلاثاء عقوبة إيقافها لمخالفتها قواعد مكافحة المنشطات إلى 18 شهراً ، بعدما جاءت نتيجة فحص الكشف عن المنشطات إيجابية العام الماضي.

وفي فبراير الماضي، أوقف مجلس التحكيم الرياضي في النروج يوهوغ (29 عاماً) لمدة 13 شهراً، إلا أن الاتحاد الدولي للتزلج استأنف الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضي، معتبراً ان الحكم الصادر محلياً كان مخففاً وكانت المتزلجة أشارت إلى أن المادة التي تم العثور عليها في الفحص، عائدة الى بلسم للشفاه تستخدمه.

فيما قالت يوهوغ والدموع تنهمر من عينيها ، خلال مؤتمر صحافي عقدته في جبال الألب حيث تتدرب : أصبت بإحباط كامل، كنت أحلم بالمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية ، لا أستطيع أن أفهم العقوبة التي فرضت علي، واجدها غير عادلة.

وبموجب تمديد العقوبة، ستمنع يوهوغ من المنافسة حتى 18 أبريل 2018. ولا تزال أمامها فرصة وحيدة لنقض قرار محكمة التحكيم التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، وذلك عبر رفع القضية إلى المحكمة السويسرية العليا، وهو ما ليس مرجحاً.