بالفيديو.. مواطن شاب ينير خيمة في الصحراء بالطاقة الشمسية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أنار مواطن شاب خيمة في منطقة صحراوية جنوب المملكة بالطاقة البديلة، عن طريق تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء عبر نصب ألواح طاقة شمسية.

وقال الشاب ” علي آل محامض ” أنه استخدم في تجربته أسلاكاً وألواحاً تمتص ضوء الشمس ومحولات للطاقة، إلى جانب بطاريات تساعد في حفظ الطاقة الكهربائية وتشغيلها لمدة يوم كامل.

وأشار إلى أن أجهزة تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء تغني عن المولد والبنزين، كما لا تتجاوز تكلفتها 6 آلاف ريال،كما أنه التحق ببرنامج ” أتألق ” ضمن مبادرة ” إثراء ” من أجل نقل تجربته إلى واقع عملي يستفيد منه آلاف الأشخاص.