" آندرويد " لن تتمكن من استنساخ تقنية " آيفون 8 " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تساءل نشطاء التقنية عن إمكانية استنساخ أندرويد للتصميم الذي قدمته شركة أبل لهاتفها المرتقب آيفون 8.

وجاءت الإجابة على أحد مواقع تقنية الصينية ويدعى ” بي جي آر ” حيث قال: ” لن تتمكن أجهزة أندرويد من استنساخ آيفون 8 إلا بعد سنوات عديدة ” ، واصفا تصميم آيفون بالثوري.

ولفت إلى أن تلك التقنية ترتكز على تجهيزها مستشعرات ” ثلاثية الأبعاد ” للتعرُّف على الوجه كطبقة أمن إضافية على مستشعر بصمة الأصابع وكلمات ورموز السر.

كما ستسهم التقنية الجديدة في دخول استخدام ” الواقع المعزّز ” ، إلى مرحلة جديدة غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية.