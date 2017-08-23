" آندرويد " لن تتمكن من استنساخ تقنية " آيفون 8 " - صحيفة صدى الالكترونية

” آندرويد ” لن تتمكن من استنساخ تقنية ” آيفون 8 “
تساءل نشطاء التقنية عن إمكانية استنساخ أندرويد للتصميم الذي قدمته شركة أبل لهاتفها المرتقب آيفون 8.
وجاءت الإجابة على أحد مواقع تقنية الصينية ويدعى ” بي جي آر ” حيث قال: ” لن تتمكن أجهزة أندرويد من استنساخ آيفون 8 إلا بعد سنوات عديدة ” ، واصفا تصميم آيفون بالثوري.
ولفت إلى أن تلك التقنية ترتكز على تجهيزها مستشعرات ” ثلاثية الأبعاد ” للتعرُّف على الوجه كطبقة أمن إضافية على مستشعر بصمة الأصابع وكلمات ورموز السر.
كما ستسهم التقنية الجديدة في دخول استخدام ” الواقع المعزّز ” ، إلى مرحلة جديدة غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية.
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