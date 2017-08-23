التقويم الدراسي الجديد: إجازاتان وعشرة أيام فقط - صحيفة صدى الالكترونية

التقويم الدراسي الجديد: إجازاتان وعشرة أيام فقط
أوضح التقويم الدراسي الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أمس، أن العام الدراسي الجديد، يتخلله إجازاتن فقط مجموعهما 10 أيام.
وقال المتحدث بإسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن عدد أيام الإجازات لا تزيد أثناء العام الدراسي عن 10 أيام، في حين تبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين 167 يوم.
وأضاف في تدوينه على حسابه في ” تويتر ” ، أن العام الدراسي يشهد لأول مرة منذ عدة أعوام إجازتين فقط، وهي إجازتيّ اليوم الوطني، ومنتصف العام، بعد أن كان يتخلل عدة إجازات خلال الأعوام السابقة.
وبلغت عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول والثاني 15 أسبوع.
ويبدأ العام الدراسي يوم الأحد تاريخ 26/12/1438هـ، وينتهي في يوم الثلاثاء تاريخ 29/8/1439هـ.
ام عماد[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله المستعان
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 28 دقيقة
كل عام والجميع بخير
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 28 دقيقة
10 أيام فقط😣😣😣
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يصلح الاحوال
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 20 دقيقة
وليش اجازتين فقط
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 19 دقيقة
منذ عدة أعوام ماحدث هذا الله المستعان
كان زمان[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 17 دقيقة
المهم والأهم ..
رمضان بدون دراسة ….
عنود[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 9 دقائق
كيف اليوم الوطني ونصف العام فقط🤔🤔🤔
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 6 دقائق
طيب . الله المستعان .
Roveen[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 4 دقائق
🤔🤔🤔😣😣😣
عزيز[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 دقيقتين
طب ورمضان ياهوو؟ ؟؟