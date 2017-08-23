التقويم الدراسي الجديد: إجازاتان وعشرة أيام فقط - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح التقويم الدراسي الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أمس، أن العام الدراسي الجديد، يتخلله إجازاتن فقط مجموعهما 10 أيام.

وقال المتحدث بإسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن عدد أيام الإجازات لا تزيد أثناء العام الدراسي عن 10 أيام، في حين تبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين 167 يوم.

وأضاف في تدوينه على حسابه في ” تويتر ” ، أن العام الدراسي يشهد لأول مرة منذ عدة أعوام إجازتين فقط، وهي إجازتيّ اليوم الوطني، ومنتصف العام، بعد أن كان يتخلل عدة إجازات خلال الأعوام السابقة.

وبلغت عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول والثاني 15 أسبوع.

ويبدأ العام الدراسي يوم الأحد تاريخ 26/12/1438هـ، وينتهي في يوم الثلاثاء تاريخ 29/8/1439هـ.