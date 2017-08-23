بالفيديو.. لحظة انقاذ طفل كاد يسقط من الدور الخامس - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أتهمت محكمة روسية ، أُم بعدم المسوئلية في رعاية طفلها ، وقضت بتغريمها 80 ألف روبل روسي .

وكان قد أنقذ مجموعة من المارة طفلا سقط من نافذة في الطابق الخامس لأحد المباني في بلدة أرسينيف في جنوب شرق روسيا بواسطة بطانية.

وتم تداول مقطع فيديو ، يرصد لحظة سقوط الطفل إلى أسفل، لكن المارة تمكنوا من التقاطه بفضل رد فعلهم السريع.

ووفقا للتقارير المحلية، كانت والدة الطفل تراقبه عندما غفت قليلا من التعب، حيث ظلت تعتني به لمدة 24 ساعة متواصلة.