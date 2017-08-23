مشرف المعسكرات يزور الكشافة في مطار الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

زار المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة الحجاج الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أمس, الكشافين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز وشارك أبناءه الكشافة في استقبال وتقديم الورود لضيوف الرحمن.

وأشاد خلال الزيارة, بالتناغم بين تعليم جدة والجمعية، عاداً ذلك نموذجاً يتسق مع خطط واستراتيجية الجمعية وقطاعاتها خاصة في المنظومة الخدمية المشاركة في خدمة الحجاج.

وقال الفهد خلال الجولة التي رافقه خلالها المدير العام للتعليم في محافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، ومشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح الغانمي: لقد شاهدت لوحة مثالية للشباب السعودي وهم يستقبلون ضيوف الرحمن القادمين عن طريق الجو لأداء مناسك الحج، يرشدون ويحملون الحقائب، ويسعفون، وينقلون المريض، والابتسامة على وجوههم لا تفارق محياهم، والتعب لا طريق له إلى قلوبهم، راسمين صورة حسنة لأبناء المملكة أمام ضيوف الرحمن منذ أن تطأ أقدامهم أرض هذا الوطن، مرحبين بهم من أقطار المعمورة كافة، ليسهموا فيما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ, من تقديم التسهيلات والعناية بحجاج بيت الله الحرام.