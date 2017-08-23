ختام منافسات بطولة المملكة للبلياردو بمشاركة 26 لاعباً - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اختتمت أمس في الرياض بطولة المملكة للبلياردو فئة ” الناشئين ” ، بمشاركة 26 لاعباً من مختلف مناطق المملكة.

وحصل اللاعب خالد الغامدي، على الميدالية الذهبية وجائزة مالية قدرها 3000 ريال ، فيما أحرز اللاعب سليمان الجليدان فضية البطولة وجائزة مالية قدرها 1500 ريال، وتوج ياسر الشريف بالميدالية البرونزية وجائزة مالية قدرها 750 ريال، وجاء بندر عسيري في المركز الرابع وحصل على جائزة مالية قدرها 750 ريال .

وفي نهاية البطولة توج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر حسن الضبيعي ، وعضو مجلس الإدارة عمر الغامدي، والمدير التنفيذي جراح الشمري الفائزين في منافسات البطولة.