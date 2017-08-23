تعليق ناري من ريهام سعيد على " الخيانة الزوجية " - صحيفة صدى الالكترونية

تعليق ناري من ريهام سعيد على ” الخيانة الزوجية “
علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار وقفها لمدة أسبوعين، من المجلس الأعلى للإعلام، عقب عرضها حلقة عن الخيانة الزوجية بالرغم من صدمتها لأنه صدر عقب عرضها لحلقة تناولت فيها تأهيل بعض الشباب بعد علاجهم من الإدمان ودمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد تعافيهم، قائلة، أن عدم ظهورها في البرنامج فور صدور القرار، وقبل إعلانه، كان احترامًا لأعضاء المجلس.
وأضافت خلال برنامج ” صبايا الخير ” المذاع على فضائية ” النهار ” ، أن المجلس الأعلى للإعلام لم يحقق معها لمعرفة دوافعها من عرض هذه الحلقة، أو أسباب عرضها، وأن آخر ما كانت تتوقعه أن يتم إيقافها بسبب حلقة عن ” الخيانة الزوجية ” ، مشيرة إلى أن غرضها من عرض هذه الحلقة هو التأكيد على منع تزويج الفتيات وهن صغار السن.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 20 دقيقة
بحثت عن الشهرة والأضواء .. ودخلت بالمشاكل …..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12449 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب يكون خير
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 4 دقائق
تعليق ناري ولا حار كلها خرابيط وكثرة الكلام في الخيانه الزوجيه ماتصلح