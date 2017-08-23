تعليق ناري من ريهام سعيد على " الخيانة الزوجية " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار وقفها لمدة أسبوعين، من المجلس الأعلى للإعلام، عقب عرضها حلقة عن الخيانة الزوجية بالرغم من صدمتها لأنه صدر عقب عرضها لحلقة تناولت فيها تأهيل بعض الشباب بعد علاجهم من الإدمان ودمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد تعافيهم، قائلة، أن عدم ظهورها في البرنامج فور صدور القرار، وقبل إعلانه، كان احترامًا لأعضاء المجلس.

وأضافت خلال برنامج ” صبايا الخير ” المذاع على فضائية ” النهار ” ، أن المجلس الأعلى للإعلام لم يحقق معها لمعرفة دوافعها من عرض هذه الحلقة، أو أسباب عرضها، وأن آخر ما كانت تتوقعه أن يتم إيقافها بسبب حلقة عن ” الخيانة الزوجية ” ، مشيرة إلى أن غرضها من عرض هذه الحلقة هو التأكيد على منع تزويج الفتيات وهن صغار السن.