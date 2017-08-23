أسعار الذهب ترتفع بعد تصريحات ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

تحركت أسعار الذهب اليوم نحو الزيادة بنسبة طفيفة بعدما هدد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بوقف عمل الحكومة في حال لم يحصل على تمويل للجدار الحدودي المقترح مع المكسيك، مما عزز الطلب عل الملاذات الآمنة.

وتنتظر الأسواق -بترقب- اجتماع المصرفيين المركزيين يوم الجمعة المقبل في ” جاكسون هول ” ، والذي قد يوفر إشارات جديدة على أسعار الفائدة والجهود التحفيزية للاقتصاد.

ولم ينجح المعدن الأصفر في اختراق مستوى 1300 دولار أمس الثلاثاء، حيث انخفض المعدن النفيس بعد تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مما خفف الطلب على الملاذ الآمن.

وسجل السعر الفوري للذهب زيادة بنسبة 0.14% إلى 1286.84 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر هامشياً بنسبة 0.06% إلى 1291.8 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 9:42 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.