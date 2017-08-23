ترامب يهدد بالإغلاق حكومي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

هدد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” أمس الثلاثاء بالإغلاق الحكومي من أجل الحصول على التمويل اللازم لجداره الحدودي المقترح مع المكسيك.

وقال ” ترامب ” أمام حشد جماهيري في ولاية أريزونا، ” إذا لم يتوصل الكونجرس لاتفاق بشأن تمويل المشروع بحلول موعد أقصاه 30 من سبتمبر المقبل، سيكون هناك إغلاق حكومي.

وكان الديمقراطيون في الكونجرس قد أعلنوا موقفهم صراحة، مؤكدين أنهم لن يؤيدوا أي اتفاق يتضمن إنفاق أموال على بناء الجدار الحدودي.

ويستطيع ” ترامب ” استخدام حق النقض ” الفيتو ” أو اختيار عدم التوقيع على التدابير الإنفاقية التي يمررها الكونجرس دون اعتماد لتمويل الجدار الحدودي، وهو ما سيتسبب في إغلاق الحكومة.

يذكر أن ” ترامب ” تعهد خلال الحملة الانتخابية ببناء جدار حاجز بطول الحدود الأمريكية – المكسيكية في إطار جهود تهدف للقضاء على الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.