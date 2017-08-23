⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو..عروس تضبط عريسها يٌعاكس فتاة بحفل زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثار مقطع فيديو لعروس وهي تٌعاتب عريسها لمعاكسته فتاة بحفل الزفاف ضجة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

حيث ظهرت العروس وعريسها في الفيديو ، وهما يؤديان أإنية طريفة عن الخيانة ، ومعاكسته لفتاة أٌخرى خلال حفل الزفاف ، وهو يخبرها أن الفتاة ابنة خالته .