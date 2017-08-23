 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو..عروس تضبط عريسها يٌعاكس فتاة بحفل زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو..عروس تضبط عريسها يٌعاكس فتاة بحفل زفافها

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو..عروس تضبط عريسها يٌعاكس فتاة بحفل زفافها
أماني الغامدي(صدى):

أثار مقطع فيديو لعروس وهي تٌعاتب عريسها لمعاكسته فتاة بحفل الزفاف ضجة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

حيث ظهرت العروس وعريسها في الفيديو ، وهما يؤديان أإنية طريفة عن الخيانة ، ومعاكسته لفتاة أٌخرى خلال حفل الزفاف ، وهو يخبرها أن الفتاة ابنة خالته .

 

قفشت عريسها بيعاكس بنت خالتها

شوفت دىقفشت عريسها بيعاكس بنت خالتهاالأفراح اتغيرت قوى عن زمان 😂😂

Posted by ‎شوفت دى‎ on Tuesday, August 22, 2017

 


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18 تعليق

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ يوم واحد

يحلي بالجلكسي

[ عدد التعليقات: 32688 ] نشر منذ يوم واحد

من اولها خربانه ,,

[ عدد التعليقات: 12476 ] نشر منذ يوم واحد

لهم مستقبل في مجال الغناء يمكن ينافسون احلام وشمس

[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ يوم واحد

(عروس تظبط عريسها يعاكس فتاه)
بداية الغيث قطره

[ عدد التعليقات: 2728 ] نشر منذ 23 ساعة

وهما يؤديان أإنية طريفة عن الخيانة ،.؟
.
وشهي ال. أإنية . يا أماني الغامدي .؟؟.
لايكون تقصدين اُغنيه . بس .؟.😂🤣🤣😂.

[ عدد التعليقات: 1233 ] نشر منذ 23 ساعة

أثارة إعلامية سمجة …

[ عدد التعليقات: 1785 ] نشر منذ 23 ساعة

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به

[ عدد التعليقات: 3840 ] نشر منذ 20 ساعة

ههههه😊يمثل لها ويمكن يطبقه قريب😂😊

[ عدد التعليقات: 9252 ] نشر منذ 19 ساعة

💔🙂 كذا الرجال خؤنهه مايملى عيونهم الا التراب

[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 17 ساعة

Asma_alasiri 👑
😂😂افا ليه مايصير بعض الرجال
ماهقيتك عنيفه😜

[ عدد التعليقات: 9252 ] نشر منذ 15 ساعة

لاوالله كل الرجاال سؤا من هالناحيه 👌👌🌚

[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 15 ساعة

Asma_alasiri 👑
كيف حكمتي عليهم كلهم

[ عدد التعليقات: 9252 ] نشر منذ 14 ساعة

اعرف الرجال واخبر بهم اناا 👌🌚🙊

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 5 دقائق

بكل أسف زوج بلا اخلاق
قمة السخافة والوقاحة جد والله 👌🌚

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