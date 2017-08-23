⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو..عروس تضبط عريسها يٌعاكس فتاة بحفل زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..عروس تضبط عريسها يٌعاكس فتاة بحفل زفافها
أثار مقطع فيديو لعروس وهي تٌعاتب عريسها لمعاكسته فتاة بحفل الزفاف ضجة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .
حيث ظهرت العروس وعريسها في الفيديو ، وهما يؤديان أإنية طريفة عن الخيانة ، ومعاكسته لفتاة أٌخرى خلال حفل الزفاف ، وهو يخبرها أن الفتاة ابنة خالته .
شوفت دىقفشت عريسها بيعاكس بنت خالتهاالأفراح اتغيرت قوى عن زمان 😂😂
Posted by شوفت دى on Tuesday, August 22, 2017
العالمي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ يوم واحد
يحلي بالجلكسي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32688 ] نشر منذ يوم واحد
من اولها خربانه ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12476 ] نشر منذ يوم واحد
لهم مستقبل في مجال الغناء يمكن ينافسون احلام وشمس
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ يوم واحد
(عروس تظبط عريسها يعاكس فتاه)
بداية الغيث قطره
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 23 ساعة
تمثيل بايخ
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2728 ] نشر منذ 23 ساعة
وهما يؤديان أإنية طريفة عن الخيانة ،.؟
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وشهي ال. أإنية . يا أماني الغامدي .؟؟.
لايكون تقصدين اُغنيه . بس .؟.😂🤣🤣😂.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1233 ] نشر منذ 23 ساعة
أثارة إعلامية سمجة …
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1785 ] نشر منذ 23 ساعة
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14060 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يستر لا تسير صدق 😝
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3840 ] نشر منذ 20 ساعة
ههههه😊يمثل لها ويمكن يطبقه قريب😂😊
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9252 ] نشر منذ 19 ساعة
💔🙂 كذا الرجال خؤنهه مايملى عيونهم الا التراب
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 17 ساعة
Asma_alasiri 👑
😂😂افا ليه مايصير بعض الرجال
ماهقيتك عنيفه😜
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9252 ] نشر منذ 15 ساعة
لاوالله كل الرجاال سؤا من هالناحيه 👌👌🌚
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 15 ساعة
Asma_alasiri 👑
كيف حكمتي عليهم كلهم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 15 ساعة
اسوم
اهب هبيتي الا
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9252 ] نشر منذ 14 ساعة
اعرف الرجال واخبر بهم اناا 👌🌚🙊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16849 ] نشر منذ 12 ساعة
ههههه احد صاحي يغني يوم زواجه. عن الخيانه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 5 دقائق
بكل أسف زوج بلا اخلاق
قمة السخافة والوقاحة جد والله 👌🌚