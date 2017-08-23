إحالة هنود وباكستانيين اشتبكوا في مضاربة دامية للنيابة العامة " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أحالت شرطة محافظة جدة، الهنود والباكستانيين الذي اشتبكوا مع بعضهم في مضاربة دامية بالعصي في جدة الأحد الماضي، إلى النيابة العامة.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن مركز الكندرة بشرطة جدة، تسلم محضر دوريات الأمن الخاص بضبط 7 آسيويين اشتبكوا في مضاربة جماعية إثر خلاف بينهم، مضيفاً أنه جرى استكمال إجراءات الضبط الجنائي وإحالتهم للنيابة بحكم الاختصاص، بعد إثارتهم للفوضى وتسببهم في رعب سكان الحي.